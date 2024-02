¿Está Ranieri preocupado por las lesiones de Yerry Mina? Esto dijo

Yerry Mina duró solo seis meses en Fiorentina donde no pudo tener la continuidad esperada por lo que decidió cambiar de aires, pero manteniéndose en la Serie A italiana.



El futbolista llegó a Cagliari como una apuesta del jugador que busca sumar minutos para estar listo de cara a la Copa América de ser convocado por la Selección Colombia.



Cagliari fue uno de los equipos que querían al zaguero en verano del año pasado y finalmente consiguieron su fichaje en condición de cedido hasta final de temporada.

Pues bien, ante la llegada del zaguero, habló el técnico Claudio Ranieri sobre el colombiano y de Gianluca Gaetano que también llegó al equipo en este mercado: Mina era un chico que queríamos al inicio del mercado de fichajes y luego no vino, Gaetano era uno de los que teníamos en el punto de mira. Han llegado y estamos contentos”.



Luego, se enfocó en Mina y destacó su personalidad: “Mina es una fuerza de la naturaleza, entró con una sonrisa, con personalidad. Espero equilibrar la defensa con él, sería un gran golpe para nosotros”.



No obstante, señaló que deberá tener cuidado con el colombiano ya que es propenso a lesionarse: “Mina es un jugador que ya jugó en Inglaterra, en la selección, tiene muchas batallas, solo tengo que afinarlo físicamente porque jugó unos minutos esperando que no se lastime porque es un poco un sujeto que suele tener pequeños problemas. Es muy generoso, es el tipo de jugador que te dice que siempre es bueno, incluso cuando necesita un día libre. Habrá que tener mucho cuidado con este aspecto”.



Vale resaltar que Cagliari marcha en zona de descenso en la Serie A en el puesto 18 con el mismo número en puntos y jugará este lunes ante Roma donde Mina vería minutos.