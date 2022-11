Duván Zapata recibió la mejor noticia tras su regreso: ¿De qué trata?

Pasaron dos meses para que Duván Zapata viera la luz al final del túnel. Se recuperó de una sensible lesión en el muslo, regresó y disputó 20 minutos contra la Lazio en una derrota y 25 minutos contra el Empoli en victoria del Atalanta. Sin Luis Fernando Muriel por un golpe en el tendón y tras confirmarse que estará afuera de las canchas hasta el regreso de la actividad en el 2023.

Por esto, Duván Zapata espera regresar a los goles y aprovechar lo que más pueda en el esquema de Gian Piero Gasperini. El entrenador lo pondría como titular en el partido crucial contra el Napoli, un rival directo en la lucha del título en donde el Atalanta está cerca de esos puestos de arriba. Los napolitanos son líderes con invicto en la Serie A, y el delantero colombiano podría cumplir con una inexorable ley del ex en un tramo fundamental de la temporada.



Gian Piero Gasperini mantuvo que con Duván Zapata había que llevarlo con mucha calma, pues regresó de una lesión sensible y no había necesidad alguna de ponerlo en riesgo dentro de las canchas. Así lo ha hecho el estratega poniéndolo en el banquillo y dándole escasos minutos para que pueda recuperar la confianza y volver así de la mejor manera al equipo.



Tras darle un poco más de 40 minutos en total sumando los dos últimos partidos, Duván Zapata dice ya estar en el 100%. En diálogo con DAZN, mencionó, “estoy bien, me siento bien. Después de la lesión que tuve volví bien y empiezo a sentir que puedo empujar. Al principio estaba un poco cohibido, es normal, hay algunos pensamientos como miedo. Pero ahora estoy empezando a sentirme bien”.



Duván Zapata será el único colombiano en canchas tras la lesión de Luis Fernando Muriel. Zapata volverá al esquema titular de Gian Piero Gasperini después de dos meses sin recibir una titularidad. Antes que nada, tendrá que demostrar que sí está al 100%, pues regresar tras meses puede ser difícil, y aún más para un jugador que viene con recurrentes lesiones.



Una gran noticia para Duván Zapata, peor puede ser un arma de doble filo realmente. Gian Piero Gasperini se está jugando mucho al alinearlo, pues cualquier golpe en la rodilla puede sentirse peor y puede poner en riesgo a Duván. Sin embargo, parece que la decisión ya está tomada. El caleño verá la luz al final del túnel y podrá volver a ser titular contra el Napoli.