Duván Zapata se confesó: pistas sobre su futuro y su sueño latente

Poco a poco, Duván Zapata empieza a ganarse la confianza aún más del cuerpo técnico del Atalanta. Gian Piero Gasperini le ha dado minutos últimamente tras su recuperación y su regreso, pero ha sido claro en mantener que hay que llevarlo con calma para no ponerlo en riesgo por las recurrentes lesiones. En los últimos encuentros le ha dejado poco más de 20 minutos contra la Lazio y Empoli.

Ahora, probablemente Duván Zapata será una carta importante tras la lesión de Luis Fernando Muriel, por lo cual, posiblemente vaya a ver minutos en cancha y sumar titularidades también. Lo importante por ahora es que está de vuelta y espera vencer las lesiones que lo han mermado en los últimos partidos de la competencia. En conversación con DAZN, Duván dio las claves de su recuperación, “estoy bien, me siento bien. Después de la lesión que tuve volví bien y empiezo a sentir que puedo empujar. Al principio estaba un poco cohibido, es normal, hay algunos pensamientos como miedo. Pero ahora estoy empezando a sentirme bien”.



No solo habló sobre la recuperación, sino que también tocó el tema de su futuro. Uno que quiere continuar cosechando éxitos en Italia, “todavía estoy un poco indeciso. Antes me costaba entender lo que me gustaba, ahora que soy un poco más maduro y sueño con ser director deportivo. Es algo que me gusta, o tipo scouting. Todavía veo mi futuro como futbolista aquí en Italia y aquí en Atalanta”.



Además, habló sobre la relación con Gian Piero Gasperini y lo que aprovecha para hacer en su tiempo libre, “aquí cuando empieza la semana los tres primeros días son duros. Ahora que no jugamos las copas sino solo el fin de semana, tenemos tiempo para trabajar, los tres primeros días son muy duros, sabes que tienes que estar preparado para la segunda parte porque te espera un entrenamiento duro, y si no has jugado el partido o has jugado unos minutos, aún más”. Duván Zapata se prepara con el objetivo de sumar de a tres contra Napoli, líder e invicto de la Serie A. Duván podría ser una importante carta tras la lesión de Luis Fernando Muriel.