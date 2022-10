Atalanta de Bérgamo lo sufre: Luis Muriel ya conoció su sanción

No fue el mejor partido para el Atalanta de Bérgamo en condición de local. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini tenían un invicto sin ninguna derrota en diez juegos disputados. Una historia dulce en la cima de la tabla ante Napoli que también cuenta con aquella racha sin caer en lo que va de la Serie A. Sin embargo, todo llegó a su final en la fecha 11.

Contra la Lazio en condición de local, Atalanta no pudo sumar de a tres. Una negativa derrota 0-2 que truncó los planes de Gian Piero Gasperini y su equipo con el anhelo de treparse en los puestos de arriba para no perderle pisada al Napoli. Gasperini contó con los dos jugadores colombianos en el terreno de juego, dándole la confianza a Luis Fernando Muriel desde el arranque y Duván Zapata que regresó y actuó poco más de 20 minutos.



No obstante, la situación con los jugadores colombianos no fue para nada buena ante la Lazio. Luis Fernando Muriel intentó echarse el equipo al hombro y en una escapada en el área, simuló a ver si el árbitro caía. El juez lo castigó con una amonestación. Una tonta tarjeta amarilla que posteriormente le iba a salir costoso. Duván Zapata poco pudo hacer cuando ambos estuvieron en el campo de juego, y en los últimos minutos, Muriel se fue expulsado por una segunda tarjeta.



Tras los hechos, la comisión disciplinaria de la Serie A publicó las sanciones en donde aparece Luis Fernando Muriel. Como no fue roja directa, solo estará por fuera en la próxima fecha contra el Empoli. Este será un compromiso para Atalanta de regresar a la victoria después del desliz.



Sumado a la fecha de sanción, también tendrá que pagar una multa. La página de la Serie A escribió, “descalificación para un partido y multa de 2,000 euros para Luis Fernando Muriel (Atalanta): doble tarjeta amarilla por simular haber sido objeto de una falta en el área rival y por la mala conducta contra un adversario”. Es la primera ocasión en la que el de Santo Tomás, Atlántico ve la expulsión con el Atalanta.



Aunque entró fuertemente en la segunda amarilla contra un rival, y sobre el final, la conducta que lo descalificó aún más fue la simulación a los 58 minutos intentando comprar al árbitro. Una situación que no gustó claramente fue penalizada con amonestación y luego con una sanción.