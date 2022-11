Director técnico de Atalanta destrozado por Luis Muriel: esto dijo

Resulta y acontece curioso las lesiones de los jugadores colombianos en un momento en donde si bien la intensidad se vive semana tras semana, el Mundial no será un problema para el combinado nacional tras la dura eliminación. Varias selecciones vienen aquejando problemas con sus opciones de convocados por lesiones que los han puesto en riesgo de jugar en Catar. Pero los representantes cafeteros también han sufrido pese a no ir a la cita orbital.

Para Néstor Lorenzo puede ser un gran problema las lesiones que se solventarán después del 2022, por lo cual el argentino no podrá contar con ellos en el amistoso no avalado por la FIFA contra Paraguay el 19 de noviembre. Luis Díaz, Luis Sinisterra y ahora Luis Muriel se han visto afectados por una serie de golpes que los sacan de lo que resta del año y se perfilarán para volver en el 2023.



La Gazzetta dello Sport mantuvo que Luis Fernando Muriel prendió las alarmas con una lesión parcial de la inserción proximal del tendón común del aductor derecho. Por ahora, no hay una fecha clara de su regreso, pero lo que sí está confirmado es que no regresará sino después del parón por el Mundial de Catar 2022. Sin duda alguna, una mala noticia para el Atalanta y para Gian Piero Gasperini que extrañó al colombiano para enfrentar al Napoli.



Este será un partido vital para el Atalanta al enfrentar al líder con el objetivo de quitarles el invicto y apretar en la parte alta de la tabla. Gian Piero Gasperini en rueda de prensa demarcó la importancia que tiene Luis Fernando Muriel en la plantilla y lamentó no poder tenerlo en este momento disponible. Durante la conferencia, Gasperini no dudó en referirse al atlanticense que estaba en un dulce tramo de la temporada aportando con goles y asistencias.



Gian Piero Gasperini comentó inicialmente, “para Muriel es más un problema de tendones que de músculos, difícilmente podremos tenerlo antes del descanso”. Luis Muriel sintió un pinchazo en una sesión de entrenamiento el miércoles 2 de noviembre, la molestia terminó siendo grave hasta el punto de cortarle todo lo que queda del año. El estratega lamentó la baja del colombiano, “es una lástima porque Muriel había encontrado un buen estado, la verdad que lo siento. Volverá tras el parón”.