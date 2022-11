¿Qué pasa con jugadores colombianos? Sin Mundial y sinfín de lesiones

Lastimosamente la Selección Colombia no irá al Mundial de Catar 2022 que está a la vuelta de la esquina. Por esta razón, lo único que les queda a los representantes de la nación colombiana es nada más ni nada menos que jugar con sus clubes en las distintas ligas antes de que se de el parón por la cita mundialista.

Sin duda alguna, sin tener que viajar al país asiático en Catar, la intensidad de las ligas europeas pega fuerte, pero tendrán un descanso largo de un mes. Lo que parece y resulta muy curioso es que sin tener competencia a nivel de selecciones, uno que otro jugador colombiano ha sufrido lesiones en sus clubes. El primer que prendió las alarmas fue Luis Fernando Díaz Marulanda enfrentando al Arsenal, y se confirmó un duro golpe que lo sacará del presente año.



Su recuperación fluye muy bien en Barranquilla, pero no alcanzará a estar en la segunda y tercera semana de noviembre con el Liverpool. Otro que confirmó su lesión fue el Leeds United que mantuvo el duro golpe que recibió Luis Fernando Sinisterra Lucumí, quien también generó preocupación para Jesse Marsch y sus compañeros.



Luis Sinisterra no pudo estar en el partido pasado del Leeds United contra, precisamente el Liverpool en lo que fue una victoria para los de Sinisterra en el mismísimo Anfield 1-2, acabando con el invicto de los dirigidos por Jürgen Klopp en esta Premier League en condición de local.



El estratega del Leeds United mantuvo que no esperaban mucha gravedad en la lesión de Luis Sinisterra, pero se confirmó, tras nuevos estudios una dura noticia. Un golpe en el pie lo sacó del último compromiso, se esperaba diez días de incapacidad, pero después de los diagnósticos médicos llegó la preocupación. “Una lesión de Lisfranc”, indicó Jesse Marsch.



Sin tener mucho conocimiento, Jesse Marsch comentó, “es una lesión rara que controla el movimiento de los metatarsos y cuando se rompe puede ser una recuperación larga. No creemos que esté roto. Creemos que está parcialmente desgarrado, lo que le sitúa en una zona un poco gris, pero probablemente estará fuera hasta después del parón de Catar”.



Pero ahora, se confirmó una nueva lesión sensible que sacará a un jugador colombiano hasta el regreso de las actividades en 2023. Luis Fernando Muriel prendió las alarmas el miércoles 2 de noviembre por una molestia muscular en una sesión de entrenamiento. Y lo peor para Gian Piero Gasperini es el momento en el que se da, pues están por enfrentar a un rival directo en el liderato como lo es el Napoli.



Duván Zapata podría ver titularidad en los próximos cotejos, pero siempre queda en la memoria los recuerdos de un reincidente en este tipo de lesiones en las que el Atalanta se podría atener a no tener colombianos para estos partidos. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, Muriel estará, por lo menos, parado durante los tres partidos que quedan antes del parón.



Volviendo a citar el medio italiano, el miércoles en la sesión de entrenamiento Luis Muriel prendió las alarmas con una lesión parcial de la inserción proximal del tendón común del aductor derecho. Por ahora, no se atreven a dar un dictamen de cuánto puede ser el tiempo de recuperación del delantero colombiano.