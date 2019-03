‘Duván Zapata puede jugar en cualquier equipo del mundo’: Eduardo Lara

Eduardo Lara Lozano conoce muy bien lo que le puede entregar Duván Zapata a la Selección Colombia de mayores, tanto que le sorprendió que no hubiera sido llamado al grupo que disputó el Mundial de Rusia 2018.



El entrenador vallecaucano lo dirigió en la categoría Sub 20 durante el Mundial de 2011, cuando el país hizo de anfitrión, anotando un gol en cuartos de final contra México (1-3) en Bogotá, el 13 de agosto. Zapata no fue habitual titular en el combinado nacional, pero cuando ingresó fue fundamental para conseguir buenos resultados.



Lara afirma que Zapata “es un hombre muy tranquilo, cumplidor con su deber dentro y fuera de la cancha, nunca recibió una multa. Conocí a sus padres y hermanas, pareciéndome una familia muy unida en cuanto al deporte, lo apoyaban mucho”.



El estratega recuerda que Duván entró en la final del Torneo Esperanzas de Toulón de 2011, frente a Francia a los 74 minutos, en sustitución de Santiago Arias. Dos minutos después le dio el empate al seleccionado tricolor, con lo que forzó el lanzamiento de cobros desde el punto penal. “Con el gol que le hizo a Francia en la final quedamos 1-1 y ganamos 3-1 en la definición de la tanda de penales, Cristian Bonilla atajó dos y Yerson Candelo anotó el del título”.



“Cuando lo convocamos siempre hacíamos trabajo de ataque, lo tuvimos también en Toulón cuando fuimos campeones, antes del Mundial cuando le ganamos a Francia, lo poníamos a trabajar en desdoblamientos, a trabajar en el área y ver cómo se movía Falcao”.



Ese torneo se realizó entre el 1 de junio y el 10 de junio de 2011, y sirvió como preparación al Mundial. En la fase inicial Colombia terminó primera del Grupo A con 5 puntos, los mismos de Italia, pero la diferencia de +1 le dio el liderato al combinado nacional. Quedaron eliminados Portugal y Costa de Marfil.



Lara concluye que “Duván, con todo el potencial que tiene, puede jugar en cualquier equipo del mundo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces