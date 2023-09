¿Debutará Borré con Werder Bremen ante Heidenheim? D.T respondió

Luego de su paso por Selección Colombia, donde anotó un gol, Rafael Santos Borré comenzó su etapa con Werder Bremen oficialmente.



El colombiano que fichó por el conjunto alemán el 1 de septiembre no había tenido contacto con los jugadores y su entrenador hasta este viernes cuando se unió a los entrenamientos.



El delantero llegó a Alemania durante el jueves y este 15 de septiembre tuvo su primer entreno bajo el mano de Ole Werner, quien asegura que el barranquillero está en condiciones para debutar con Heidenheim el próximo domingo, pero que se tomará estas horas para decidir si lo incluye en la nómina.

“Ayer regresó de un largo viaje y hoy entrenó con nosotros por primera vez. Mañana tomaremos una decisión sobre si lo incluimos en la plantilla. Conoce bien la liga y será una opción para nosotros muy pronto”, mencionó Werner sobre Borré en rueda de prensa.



Pese a que no ha tenido continuidad en clubes, ya que no vio minutos en el inicio de la Bundesliga con Frankfurt, Borré estuvo como titular en los dos juegos de la Selección por lo que llega con bastante rodaje para al menos aparecer de suplente este fin de semana.



Vale señalar que el juego entre el Bremen y el Heidenheim se jugará este 17 de septiembre a partir de las 8:30 a.m. (hora colombiana), en el Voith Arena.