A Cali se le cayó un posible fichaje: no pasó los exámenes médicos

Deportivo Cali no pasa por su mejor momento deportivo. El cuadro azucarero marcha en la mitad de la tabla de la Liga Betplay y en la tabla del descenso no está muy bien posicionado.



Ante esto, los vallecaucanos acudieron al mercado de agentes libres y allí querían la incorporación de Juan Manuel Valencia, quien finalizó su vínculo con Tolima a mitad de año y estaba a punto de unirse al equipo de Jaime de la Pava.



No obstante, este viernes, el periodista Andrés Muñoz, confirmó que el jugador no se unirá a los verdiblancos ya que no pasó los respectivos exámenes médicos.

Desde hace unos días, el nombre de Valencia surgió como una posibilidad importante para reforzar el equipo, pero al final no vestirá la camiseta de Cali.



De esta manera, Deportivo Cali no intentará más incorporaciones hasta el 2024, año que será clave para la institución ya que de hacer dos malos semestres podría irse a la B a final de ese año.



Vale señalar que Cali viene de ganarle a Huila en condición de local y ahora se enfrentará a La Equidad el próximo martes 19 de septiembre en el estadio de Techo de Bogotá.