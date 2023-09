Higuita abrió el debate: ‘Kevin Mier es el mejor arquero de Colombia’

René Higuita, una de las grandes leyendas de la Selección Colombia y Atlético Nacional, justamente se refirió a los resultados recientes del seleccionado tricolor y del tema del arco colombiano.



Lo hizo en diálogo con Caracol Radio en donde elogió a Kevin Mier, arquero de Nacional, y dio su opinión sobre la convocatoria de Camilo Vargas, Álvaro Montero y Devis Vásquez



De hecho, el reconocimiento a Mier lo llevó a reconocerlo como el mejor arquero que tiene el fútbol nacional y que será posiblemente el dueño del arco de la tricolor en el futuro próximo.

“Kevin no fue llamado no por capacidad sino por decisión técnica. Quiero decir que debemos tenerle confianza, el entrenador quiere para él para la Selección y para Colombia lo mejor. Poner en tela de juicio al DT por llevar a algún jugador, en eso no entro. Kevin es el mejor arquero que tiene el fútbol colombiano. En el momento, es él quien ha cumplido con todos los procesos y en cualquier momento será llamado a la Selección. Nosotros con los arqueros de la Selección estamos muy tranquilos”.



De igual manera, cree que Mier tiene todo el talento para estar a las órdenes de los mejores técnicos del mundo y allí puso el ejemplo de Pep Guardiola.



“Cuando me piden la recomendación, les doy buenos conceptos. Si piden un arquero alto, tenemos a (Álvaro) Montero; si piden un arquero que le guste a Guardiola, le tenemos a Kevin (Mier) y Vargas que es titular en nuestra Selección; si es un atajador, tiene grandes condiciones Chipi Chipi, además de lo que aporta como persona a Kevin, MArquines y las divisiones menores. Si miramos el resto de los equipos, tenemos una camada impresionante en el arco. Si nos buscan, nos encuentran... Los mejores jugando con los pies son Kevin y Camilo Vargas”, señaló.



Por su parte, se refirió a la convocatoria de Devis Vásquez por delante de Mier: “Si lo han llamado es porque lo han visto, yo personalmente no lo he hecho. A la Selección son llamados los que tengan esa condición. Por Devis me encanta que lo hayan llamado y ojalá aproveche esa oportunidad”.



Por otro lado, habló del proceso de Néstor Lorenzo y aseguró que le ha gustado lo hecho por el argentino: “Lo que ha mostrado la Selección con Lorenzo me ha gustado. Es muy difícil armar un modelo de juego y él lo ha hecho. Llegar, llamar jugadores y que ellos hagan lo que él cree no es fácil. Por el invicto que tiene y el proceso que adelanta, yo me quedo iluminado. Es un equipo que va, que busca su resultado. En este momento es cuando más debemos fortalecernos y decir que vamos muy bien”.



Finalmente, aprovechó para referirse a la actualidad de Nacional: “Lo que quiere Nacional todavía no se ha consolidado, que es un proceso donde se quiere sostener a partir de veteranos y la cantera. Ahorita se está pensando en un presupuesto, en unas deudas y un déficit que se debe empezar a suplir. Han salido jugadores, técnicos, pero no se ha consolidado. Cuando el proceso esté bien, ya se pueden meter jugadores de la cantera”.