¡Rompió el silencio! Dayro Moreno habló de su situación en Bolivia

Dayro Moreno estuvo en el ojo del huracán hace unas semanas, luego de protagonizar un incidente en una discoteca de Bolivia, en el cual, según se informó, aparentemente hinchas de Oriente Petrolero lo increparon en el sitio nocturno a tal punto de sacarlo del lugar.

Ante la polémica, el delantero tolimense rompió el silencio y, en un diálogo con Supertrending de RCN, se refirió a la sucedido en esa noche, asegurando que no le gusta hablar de su vida personal y que solo las personas que estuvieron presentes saben que fue lo que verdaderamente pasó.



“Yo no le pongo cuidado a las críticas. De mí dicen muchas cosas sin saber lo que realmente pasó. De mi vida personal hablo muy poco y la verdad no me interesa lo que la gente piense de mí. Estoy tranquilo con mi carrera y los logros que he conseguido a lo largo de estos años... Ya todo el mundo verá si creen a las cosas que salieron. Los que estaban ahí saben lo que realmente pasó", precisó.



Asimismo, el exjugador de Atlético Nacional, habó de su momento en el fútbol boliviano, pues espera brillar con sus goles en Oriente Petrolero para dar el paso a una liga más fuerte.



"Vine a buscar nuevas experiencias. Hablé con mi empresario y con gente del fútbol que me recomendó Oriente Petrolero. Este es un equipo grande en Bolivia y eso es lo más importante... Estoy contento y con ganas de hacer las cosas bien, ser goleador y por ahí en junio buscar una mejor liga".



Por último, Moreno, de 35 años, se refirió a su futuro y explicó que, cuando se retire del fútbol profesional, sueña con ser empresario o director técnico.



"Deseo seguir dejando el nombre de Colombia en alto por el mundo. Me preparo física y mentalmente para marcar goles. Todavía me quedan por ahí cinco años más de carrera y quiero ser técnico o empresario, siempre he soñado con eso porque a mí me gusta ver mucho fútbol. Dentro de poco voy a empezar a estudiar", concluyó.