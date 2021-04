Entre ofertas y la renovación: 'Teo' reveló su presente con Junior

Junior de Barranquilla atraviesa por un buen presente deportivo, luego de meterse al grupo de los ocho en la Liga BetPlay y de clasificar a la tercera fase de la Copa Libertadores.



Uno de los referentes que tiene el elenco que hoy dirige Amaranto Perea es Teófilo Gutiérez, ídolo del club que, desde su regreso en el 2017, le ha ayudado a la institución a conseguir varios títulos.

Sin embargo, el futuro del delantero nacido en la Chinita es algo que inquieta de gran manera a los hinchas rojiblancos, pues ´Teo´ tiene contrato con el equipo hasta junio del 2021 y aún no ha renovado.



En medio de la incertidumbre, Gutiérrez habló con ESPN y aseguró que su deseo es continuar con el cuadro tiburón; no obstante, también explicó que es un tema que no solo depende de él, ya que la decisión está en las directivas. El atacante confirmó que tiene dos pretendientes.



"Es una situación incómoda para mí, pero gracias a Dios ya 'aparecen las novias', como dice uno… Ya hay un par de cosas habladas y esperemos. Lo más importante es el compromiso que tengo con la gente, con el hincha de Junior, con mi familia. Queremos poner, Dios mediante, esa décima estrella para disfrutarla y después tomar la mejor decisión".



"Siempre la prioridad ha sido Junior, por encima de todo. Pero bueno, me debo a mi familia también, tengo un compromiso grande con mi familia. Y ellos saben lo que yo pienso, los directivos".



Por último, Gutiérrez, de 35 años, reiteró su amor por la camiseta de Junior y manifestó su deseo por continuar en la institución que lo dio a conocer en 'todo el mundo'.



"Cuando llegan las cosas y están 'las cartas sobre la mesa', tomar la mejor decisión. Y esperemos lo mejor para mi familia, que es lo más importante… Ojalá, Dios quiera, esto se pueda arreglar en 2 minutos. Ojalá el dueño y su familia, Char, que es muy poderosa, tomen la mejor decisión para el Junior, que es lo más importante”



“Ojalá que se pueda arreglar, que yo pueda estar feliz y lo más importante es que el hincha de Junior esté tranquilo y feliz, para volver a ganar torneos nacionales y pelear en copas internacionales", finalizó.