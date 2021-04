Mundialistas con Colombia en Brasil 2014: enlodados por escándalos

Quién no recuerda esa Selección Colombia que enfrentó a Brasil en los cuartos de final del Mundial de 2014. Un equipo que brilló con una camada de talentosos jugadores, que se convirtieron rápidamente en ídolos y referentes de muchos pequeños. Sin embargo, varias de esas figuras se han visto envueltas en escándalos y polémicas personales.



A propósito de la situación en la que se vio involucrado este jueves el jugador Fredy Guarín, se recuerdan otros escándalos que han protagonizado algunos integrantes de aquella Selección Colombia que tantas alegrías le dio al país. Aquí hacemos un repaso.

Fredy Guarín

​

El escándalo más reciente fue este jueves en Envigado, cuando tuvo que ser detenido por la Policía tras un llamado de sus familiares por violencia intrafamiliar. El futbolista fue retirado de la residencia con sus prendas de vestir ensangrentadas y en evidente estado de exaltación. La versión oficial entregada por el Director de la Policía, indicó que se presentaron lesiones personales al interior de la vivienda donde residen los padres del jugador. La noticia ha sido registrada por importantes medios del mundo.



Sin embargo, este no es el único episodio que ha protagonizado ‘Guaro’. Ha tenido una vida personal muy expuesta, con supuestas infidelidades, separaciones e incluso una demanda por manutención de sus dos primeros hijos. Se involucró sentimentalmente con la modelo y empresaria Sara Uribe, con quien tiene un hijo, pero tampoco logró la estabilidad que esperaba.



Cabe recordar que el futbolista salió del Vasco da Gama, de Brasil, en 2020 después de ausentarse de algunos entrenamientos por resolver “problemas personales”, razón por la que también ha estado alejado de Millonarios en la última semana.



Teófilo Gutiérrez



Otro con una vida “muy movida” es el actual jugador de Atlético Junior, quien ha protagonizado escándalo tras escándalo. Uno de los más sonados se dio en Argentina, en 2012, cuando sacó una pistola en el camerino y amenazó a sus compañeros; todo por ser culpado de una derrota. Patricio Toranzo recordó el episodio: “saca un revolver, no sé si era de juguete o de verdad, pero me quedé blanco porque me lo puso en la frente”.



Peleas, declaraciones polémicas e incluso el escupitajo a un árbitro en Argentina, se suman a la lista. En Junior fue acusado de seducir a las esposas de sus compañeros, James Sánchez y Roberto Ovelar. También, a través de sus en vivo de Instagram, ha lanzado insultados. “Vamos a darles tiros. El que venga pesado le damos es tiros y si no le tiro los lobos”, dijo en septiembre de 2020 después del título de Superliga frente al América.



Pablo Armero



El exlateral de la Selección Colombia también se vio envuelto en un presunto caso de violencia intrafamiliar y fue detenido por la Policía condiciendo alicorado. El primer episodio se dio en 2015 y un escándalo que se dio en Brasil. Aseguraron que había sido sorprendido por su esposa con dos mujeres. Un año después fue arrestado en Miami, según las autoridades por golpear a su compañera sentimental. Ella lo desmintió y dijo que se trató de una discusión. Esto lo sacó de la Selección Colombia y su carrera empezó a ir en descenso.



Hasta 2019 se le vio en las canchas cuando jugó con Guaraní, equipo de segunda en Brasil. Llegó después de ser despedido de Alagoano por irse de fiesta con dos compañeros, entre ellos Andrés ‘Manga’ Escobar. No le perdonaron la indisciplina.



El escándalo más reciente en el que se vio inmerso ‘Miñía’ se dio en carreteras del Valle del Cauca, en febrero de 2020, cuando evadió un retén. Después de ser interceptado por una patrulla lo detuvieron por encontrarse en aparente estado de embriaguez.