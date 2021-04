Una vida entre polémicas: detención de Guarín recuerda otros líos

Fredy Guarín se acostumbró a vivir en medio de polémicas, como la que acaba de protagonizar en Medellín, donde fue detenido por una riña familiar en la que habría agredido a sus padres y a otros allegados.

El mediocampista enfrenta una situación personal muy difícil y muchos aseguran que sufre de depresión, versiones que no han sido oficialmente confirmadas.



Sin embargo, no es la primera vez que aparece en los medios, protagonizando hechos polémicos, algunos de su vida profesional y otros de índole personal.



Guarín ha tenido siempre un carácter fuerte dentro y fuera del campo. En Inter de Milán, donde vivió sus años más productivos, el cierre de su ciclo fue con enfrentamientos con los hinchas, que se habrían atravesado incluso en un posible fichaje por Juventus. Guarín y su compañero Mauro Icardi (hoy en PSG) se enfrentaron con barristas en la tribuna, intercambiaron insultos y les tiraron las camisetas, en hecho registrados en febrero de 2015.



En su paso por China no hubo inconvenientes deportivos, pero en Vasco da Gama, su último equipo antes de Millonarios, un problema personal se atravesó en su rendimiento, en medio de los rigores de la pandemia.



Globoesporte, ese permiso causó incomodidad en sus compañeros y el entorno del jugador cree que su relación con Vasco está cerca de terminar. En su momento, Globoesporte confirmó que el club le permitió entrenarse en su casa de Medellín mientras atendía una situación familiar, una situación que podría estar repitiéndose en la actualidad.



“Dada la complejidad del problema particular y la identificación creada con Vasco, si las partes deciden separarse, se cree que el jugador de 34 años anunciará su retiro a continuación. Los que conocen a Guarín dicen que solo continuaría jugando si fuera con la Cruz de Malta, un símbolo que se tatuó en el brazo izquierdo”, dijo el portal.



Finalmente el vínculo terminó y antes de decidir su retiro se vinculó a Millonarios, equipo que en las últimas semanas reconoció que se había ausentado de los entrenamientos por aparentes situaciones personales pendientes de resolver.



La compleja vida personal



Y es que Guarín ha estado siempre en boca de sus miles de seguidores por su vida personal, que pasa por dos separaciones, tres hijos y otros asuntos privados.



El futbolista y su exesposa, Andreina Fiallo, tuvieron un matrimonio de 15 años que pudo no haber terminado en los términos más amigables. Se dice que ella ha interpuesto más de una demanda por la manutención de sus hijos y que, aunque ya tenga otra pareja (Javier Reina), las discusiones legales no han terminado.



Ambos protagonizaron un emotivo video en cuando se reconciliaron, tras problemas de infidelidad, y poco después confirmaron su separación. En la escena estuvo la modelo Sara Uribe, con quien el jugador inició una relación y tuvo un hijo. Aunque ella lo acompañó en China y en sus primeros meses en Brasil, sorpresivamente anunció el final del romance y se trasladó a Medellín.



Todo fue siempre a la vista del público, que ha conocido muchos detalles de cada situación de la boca de los propios protagonistas.