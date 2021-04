Secreto bien guardado: James y el gigante de Europa que pudo ficharlo

Mientras espera su regreso a las canchas con Everton, James Rodríguez decidió romper el silencio y, en un diálogo con ESPN, habló sobre su presente deportivo, en el que reveló detalles de pasado en el Real Madrid, asegurando que el club merengue le impidió fichar por un grande de España, luego de su salida del Bayern Múnich.

"Cuando decidí salir del Bayern Múnich, ya tenía algo con otro club, algo que prácticamente ya estaba hecho, pero el club no me dejó salir... Sí, a Atlético de Madrid. Eso estaba casi hecho, pero el Real Madrid no me dejó salir. Hablé una vez con Diego Simeone, y me dijo que era un jugador super importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien. Yo le dije que bueno, que estaba listo. Pasó todo y el Real Madrid no me dejó salir, quizás porque era el Atlético de Madrid, es algo que hay que preguntarle a Florentino Pérez; así que eso no lo sé", dijo.



Además, el '10' de la Selección Colombia contó detalles de su llagada a Everton, asegurando que si no es por Carlo Ancelotti, seguramente no estaría vistiendo la camiseta de los toffees.



"Si no estuviera Carlo, yo no hubiera venido. Es la verdad, ya después empecé a conocer el club, las personas que trabajan acá y vi que todos querían ganar, igual que yo, es lo que quiero. Pero el hecho de que Carlo estuviera, fue fundamental". precisó.



"No ha sido un año fácil para mí por lo problemas físicos. Pero sé que cuando estoy bien, el equipo está bien. He hecho ver bien al club, a mis compañeros. Quiero que el Everton muestre un buen fútbol, aunque acá es difícil porque todos los equipos son muy competitivos".



"Este equipo está para meterse en competencias europeas. Si yo estoy bien, el equipo se ve bien. Esa es nuestra meta, este año vi la Champions por tele y no me gustó nada, porque venía jugándola desde el 2012 seguido. No la jugué con Mónaco y de ahí jugué todos los años", finalizó.