¿Y Dávinson Sánchez? Antonio Conte baraja nuevos defensores centrales

El panorama que vive Dávinson Sánchez en estos momentos en el Tottenham Hotspurs no son para nada esperanzadores, pero el defensor central sigue enfrascado en querer continuar en el equipo londinense, aunque ya le han dado muchas señales de que no es una de las primeras opciones en el club. Tal vez la idea de Dávinson sea reivindicarse consigo mismo y con el equipo y por esto habría desistido a oír ofertas del Niza y de otros conjuntos franceses que ha sido la Ligue 1 quien más se ha interesado por él.



Dávinson Sánchez se perfilaba para ser una carta en el Tottenham Hotspurs y explotó el gran nivel de Cristian Romero, sumado a la llegada de Clément Lenglet procedente del Barcelona hasta finales de la temporada 2022/23. También la línea de tres improvisada con Ben Davies y Eric Dier.

Con todos estos problemas y con la salida de Clément Lenglet a final de la temporada en curso, Dávinson Sánchez podía ver el regreso del francés a Barcelona como una solución, pero no sería tan sencillo como espera el colombiano. Pues, Antonio Conte y el Tottenham Hotspurs no ven con malos ojos fichar a defensores centrales para suplir a Lenglet cuando salga del equipo.



Ya, a falta de cuatro meses para que llegue junio, mes en donde Clément Lenglet se despedirá de Londres para volver a Barcelona, empiezan a sonar varios nombres para relevar al central galo. Y es que, el ex Sevilla no posee opción de compra y su salida del club es inevitable. Dávinson Sánchez no convence al entrenador Antonio Conte ni al club y el principal objetivo sería reforzar esa zona defensiva con Marc Guéhi que actualmente está en el Crystal Palace.



Sin embargo, Marc Guéhi, defensor central de 22 años, nacido en Costa de Marfil pero nacionalizado inglés no sería el único que llama la atención en el Tottenham Hotspurs, pues Antonio Conte siempre ha querido tener al italiano Alessandro Bastoni sumado al zaguero que está en el ojo de las grandes ligas como lo es Josko Gvardiol, de acuerdo con el Daily Mail.