Dávinson, decidido a competir un lugar: lo afronta como profesional

El presente de Dávinson Sánchez en Inglaterra no es el mejor. El colombiano no ha sumado una buena cantidad de minutos y partidos en lo que va de la Premier League, quedando relegado a un papel secundario en el esquema de Antonio Conte.



El estratega, en varias ocasiones, se ha referido a la situación del colombiano, afirmando que cuenta con él, pero refiriéndose a temas de confianza. En la presente temporada, ha disputado un total de 11 partidos en Premier League, de los cuales en seis oportunidades ha sido titular.



En entrevista con Football London, el colombiano se refirió al momento que vive, donde no suma muchos minutos “Como jugador y a mi edad, sabiendo que soy muy capaz de jugar en este equipo, creo que cuando no llega el momento de jugar es difícil porque eres futbolista internacional, viendo esa situación, no quieres desaparecer del fútbol. Pero sigo aquí, sigo competitivo y sigo demostrando que estoy listo para jugar. Si el entrenador dice que me lo merezco, lo haré, si no, esperaré mi momento”.



También se refirió a la relación con Antonio Conte “El entrenador es muy cercano a mí y me habla de la manera correcta todo el tiempo. Por supuesto, tiene que tomar decisiones al final, como cualquier técnico. Cada tres o cuatro días tiene que tomar decisiones sobre quien puede comenzar los juegos. Hay que estar listos siempre”.