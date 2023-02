Colombianos y sus grandes retos: agenda de partidazos el fin de semana

Se avecina un fin de semana con buen fútbol y una nutrida participación de colombianos en las principales ligas del mundo. Jhon Jader Durán se medirá al Manchester City por primera vez en Premier, Luis Sinisterra con Leeds recibirá al United y en Portugal, Matheus Uribe tendrá clásico.



Repase estos y más partidazos donde los cafeteros por el mundo tendrán acción. FUTBOLRED lo programa desde ahora con los mejores partidos del fin de semana. Conozca qué día y en qué horario podrá verlos.

Sábado, 11 de febrero



9:00 am | Empoli vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



9:00 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Ajmat

Amistoso



10:00 am | Leicester City vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



10:00 am | Watford (Yasser Asprilla) vs Blackburn Rovers

EFL Championship



10:00 am | Stoke City vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



12:30 pm | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Newcastle

Premier League



2:45 pm | Lazio vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



6:00 pm | América (Roger Martínez) vs Necaxa

Liga MX



7:30 pm | Talleres (Diego Valoyes) vs Boca Juniors (Fabra/Villa)

Liga Argentina



8:05 pm | Juárez vs Santos (Harold Preciado/Emerson Rodríguez)

Liga MX



10:05 pm | Pachuca (Arango/Murillo/Hinestroza/Hurtado) vs Guadalajara

Liga MX





Domingo, 12 de febrero



7:30 am | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Antwerp

Liga de Bélgica



8:00 am | Getafe vs Rayo Vallecano (Falcao García)

LaLiga



9:00 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Manchester United

Premier League



9:00 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Monza

Serie A



11:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Partik

Copa de Escocia



11:30 am | Manchester City vs Aston Villa (Jhon Durán)

Premier League



11:30 am | Colonia vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



12:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Fiorentina

Serie A



1:00 pm | Sporting Lisboa vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



1:30 pm | Portland Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará) vs LA Galaxy

Amistoso



3:00 pm | Villarreal (Johan Mojica) vs Barcelona

LaLiga



5:15 pm | River Plate (Miguel Borja) vs Argentinos Jrs

Liga Argentina





Lunes, 13 de febrero



12:30 pm | Hellas Verona (Juan David Cabal) vs Salernitana

Serie A



2:00 pm | Olympiacos (James Rodríguez) vs Panetolikos

Liga de Grecia



3:00 pm | Liverpool vs Everton (Yerry Mina)

Premier League