Le siguen dando palo a James Rodríguez: 'le da la razón a Benítez'

El periodista Diego Rueda se refirió en el programa Conexión, de Win Sports, a la ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha triple de octubre. No es ninguna sorpresa pues viene sin ritmo de competencia y además completará 15 partidos sin vestir la tricolor, sin embargo, aprovechó para lanzar uno que otro dardo.

"Le da la razón a Benítez, que no estaba para jugar y que era un jugador que por temporada apenas podía resistir para el 50% y parece que todo es verdad. Los hechos van demostrando que, todas aquellas personas que han tenido diferencias con James Rodríguez, tienen la razón".



Y agregó: "Lástima porque me sigue pareciendo el mejor jugador colombiano, pero mientras físicamente no esté para jugar, al menos en Catar, es imposible una convocatoria".



James Rodríguez era uno de los hombres más solicitados por los aficionados colombianos a través de redes sociales para los partidos frente a Uruguay, Brasil y Ecuador. Según una encuesta realizada por FUTBOLRED, el 51% de los lectores pedían su regreso. Superando a otros jugadores como Éder Álvarez Balanta y Johan Mojica, a quienes sí convocaron esta vez.



Reinaldo Rueda decidió no citar esta vez a James, pues apenas suma sus primeros días en Al-Rayyan y necesita ritmo de competencia para regresar al seleccionado cafetero. Seguramente en noviembre, cuando Colombia enfrentará a Brasil de visita y a Paraguay de local, podría estar de vuelta si el entrenador lo requiere.