Duras críticas a Rueda: nombre que no gustó vs el que pedían en redes

Este miércoles, la Federación Colombiana de Fútbol publicó la lista de convocados por el técnico Reinaldo Rueda para la fecha triple de octubre frente a Uruguay, Brasil y Ecuador, en la que se dieron varias sorpresas.

Sin embargo, no todas las decisiones del seleccionador nacional agradaron y las redes estallaron por una en especial. Muchos aficionados venían pidiendo la convocatoria de Duván Vergara, extremo de Rayados de Monterrey. Así quedó registrado en una reciente encuesta que realizó FUTBOLRED, en la que el ex-América de Cali recibió el 36% de los votos. Vea los resultados acá.



Pero más allá de la ausencia de Vergara, los cuestionamientos llovieron sobre Rueda por la presencia de Yerson Candelo, jugador de Atlético Nacional, que no tuvo minutos en la pasada jornada, en la que estuvieron varios hombres de la liga colombiana. Cabe recordar que Candelo juega como extremo por derecha, mientras que Duván lo hace por izquierda, posición que ocupan Luis Díaz (Porto) y Luis Sinisterra (Feyenoord).



Pues bien, Vergara ha tenido un gran inicio de temporada en el fútbol mexicano, asistiendo, marcando goles y derrochando magia, por lo que es pedido a gritos a través de redes sociales para la Selección Colombia. Su ausencia no gustó mucho y muchos hinchas de la tricolor en Twitter expresaron su desagrado. ¿Está de acuerdo?