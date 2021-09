¿Qué pasó? James y más notables ausencias en convocatoria de Selección

El técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para la triple fecha de octubre, en las Eliminatorias a Catar 2022, y más de uno quedó boquiabierto por los ilustres nombres que se quedaron por fuera.

Repasamos el listado y la más probable explicación en cada caso:



1. James Rodríguez

No es una novedad, pues no está en una convocatoria desde noviembre de 2020, pero hay que decir que nunca, como ahora, estuvo tan cerca su regreso. Se sabe que ha restablecido contactos con Rueda y las asperezas se han ido limando, pero evidentemente no le alcanzó para enfrentar a Uruguay, Brasil y Ecuador, todos partidos definitivos.



¿Qué pasó?

Un dato demoledor: no juega un partido oficial hace 4 meses y 13 días. Sería incomprensible citarlo ante semejante inactividad. Es cierto que resolvió, con el cambio de equipo, la muy probable falta de minutos que iba a tener en Everton. Pero llegó a Al Rayyan y no debutó el lunes, lo que habría despejado el camino del regreso. Él mismo pidió tiempo para ponerse a punto y Laurent Blanc decidió no arriesgarlo. Rueda no tuvo manera de llamarlo.



2. Álvaro Montero

El arquero del Deportes Tolima estuvo en la pasada fecha triple de septiembre pero no clasificó a este nuevo llamado, aunque es un portero joven, ha hecho todo el cursos en selecciones nacionales y, en teoría, debería estar listo par ser relevo de Ospina y Vargas.



¿Qué pasó?

El entrenador lo tuvo a su mando varios días en la pasada concentración, pues se presentó casi de primero. Y no tuvo chance de jugar ni un minuto. Algo tuvo que ver su incomprensible agresión a Marsiglia, en el reciente duelo contra Deportivo Cali, cuando el arquero persiguió a su oponente casi hasta el medio campo para golpearlo, molesto por una acción previa. El comportamiento debe ser impecable para ir a una Selección.



3. Andrés Felipe Román

El defensor de Millonarios tuvo su llamado en la pasada jornada pero no llegó a tener minutos. Su nivel es óptimo y parecía una revancha después de todo lo que le ha pasado, pero esta vez se quedó fuera de los convocados.



¿Qué pasó?

La coyuntura de su reciente llamado fue el partido contra Bolivia, en la altura de La Paz, para la que, en teoría, sería su ocasión de dar una mano, teniendo en cuenta que vive y juega en Bogotá. No pudo ser y ahora no quedan más duelos en altitud en Eliminatorias. Vale decir que, con Muñoz y Medina, tampoco es que haya abundancia de laterales derechos, por lo cual podría volver en un futuro.



4. Yairo Moreno

Una de las ausencias notables es la del hombre del Pachuca. El que fuera lateral izquierdo en el último duelo contra Chile, con muy buena asociación con Díaz en el ataque, no logró mantenerse en este llamado, aunque sigue siendo hombre de confianza del DT.



¿Qué pasó?

Se lesionó en la última semana en la liga mexicana, un golpe que al parecer no revestía mucha gravedad, pero en el partido de este martes solo pudo actuar 45 minutos. Al parecer sigue tocado y eso lo saca de los planes pues los partidos que vienen son demasiado exigentes para llamarlo sin estar físicamente a tope.



5. Óscar Murillo

A sus 33 años demostró, en ausencia de Yerry Mina, que sigue siendo un zaguero tan confiable que puede jugar tres partidos seguidos, incluyendo uno en la Paz, y da garantías. Sin embargo, no apareció en la lista, aunque ya se sabía que estaría de baja.



¿Qué pasó?

En un partido de Pachuca contra Necaxa terminó con molestias en la ingle derecha y en el tobillo izquierdo, luego de una aparatosa jugada. Su ausencia sería por una semana más.



6- Andrés ​Llinás

El zaguero central de Millonarios, quien parecía una gran opción no solo para el partido de altura en La Paz sino para ser un relevo generacional en la selección, se quedó fuera de este nuevo llamado. Al de septiembre había llegado a última hora.



¿Qué pasó?

El bogotano ha acusado cansancio después de un último año en e que prácticamente no tuvo respiro. No llegó a tope de su última convocatoria y además esa condición de altura que era vital en el pasado llamado, esta vez no tiene peso.



7-Alexander Mejía

El mediocampista de Independiente Santa Fe fue una de las novedades hace un mes en la lista de Rueda. Se ponderó su experiencia y esa huella de altura que ganó en Bogotá. Aunque tuvo minutos contra Paraguay, esta vez no clasificó.



¿Qué pasó?

La necesidad de jugadores con huella de altura en la pasada convocatoria justificaba su llamado. Rueda lo conoce bien, fueron campeones de Libertadores, pero esta vez quiso perfiles más jóvenes y con roce internacional para el medio campo.



8- Andrés Andrade

El creativo de Atlético Nacional fue una de las novedades del pasado listado y se creía que se quedaría, pues solo está Juan Fernando Quintero con un perfil como el suyo en Selección. No fue así.



¿Qué pasó?

Andrade llegó con mucho optimismo al grupo y no lo hizo mal contra Bolivia (tenía huella de altura) pero acabó golpeado y fue desafectado antes del final de la jornada de septiembre. Ahora está bien, pero Rueda eligió quedarse solo con Quintero.



9- Baldomero Perlaza

El jugador de Atlético Nacional es una de las grandes sorpresas: se esperaba que estuviera consolidado, después de ser llamado en junio, en Copa América y en septiembre, pero no fue así.



¿Qué pasó?

Aunque está en el radar, es uno de los pocos jugadores que no ha llegado a contar con confianza para tener minutos. Es buen rematador de media distancia, pero hay otros, como Lerma y Cuéllar, que lo superan en marca y en roce internacional.



10- Luis Muriel

Es un fijo en las convocatorias desde hace varios años, pero se cayó de la última por una lesión. Ahora está recuperado, pero no está en el llamado de Rueda.



¿Qué pasó?

El delantero de Atalanta lleva varias semanas en recuperación de un problema muscular y apenas este miércoles, en Champions contra Young Boys, jugó poco más de 15 minutos. No está a tope, era imposible tenerlo en cuenta.