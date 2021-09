Reinaldo los ve a todos: grandes novedades en convocatoria de Colombia

Este miércoles 29 de septiembre, Reinaldo Rueda entregó la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de octubre en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022. La Tricolor enfrentará a Uruguay (7 de octubre), Brasil (10 de octubre) y Ecuador (14 de octubre), en la triple fecha que programó CONMEBOL.



Reinaldo tiene un amplio conocimiento del mapa de futbolistas colombianos en el mundo, y por eso no existen jugadores descartados para el técnico en la Selección. Eso lo demostró en esta citación, pues les devolvió el honor de representar al país a jugadores que no eran citados hace rato, pero que están en óptimo nivel en sus equipos.



La principal novedad es la de Eder Álvarez Balanta, mundialista en 2014 y quien hace años estaba fuera del panorama de la Selección. Ahora no solo juega como defensor central, posición en la que se destacó en River Plate de Argentina; ahora también es volante de marca y hace unas semanas lo vio el mundo jugando en la Champions League, borrando a Messi y compañía, en partido del Brujas de Bélgica contra Paris Saint Germain.



Otro que regresa, pero que ya fue llamado por Reinaldo al inicio de su ciclo, es Jefferson Lerma, quien no pudo estar en la Copa América, luego se demoró en jugar, pues tenía una sanción de la temporada anterior con el Bournemouth de Inglaterra, pero que ahora tiene una regularidad y nivel que se destaca en la Segunda División.



La tercera gran novedad es Johan Mojica, quien está jugando muy bien con Elche de España; es tan bueno su nivel en LaLiga Santander, que el mismo jugador manifestó su frustración en redes sociales por estar ausente en la pasada convocatoria, aunque pidió disculpas por su reacción y ahora es premiado.



Otro par de novedades, que no estuvieron en la anterior convocatoria, pero que son del llavero de Rueda: el arquero Aldair Quintana (Atlético Nacional) y el defensor Jhon Lucumí (Genk de Bélgica), regresan para afrontar la crucial triple fecha de Eliminatorias.