¿Y si se hubiesen animado? El equipo que quiso a Falcao García en 2011

Hablar de Radamel Falcao García en su apogeo en Europa es marcar un sinfín de éxitos deportivos, individuales y grupales que emocionan a cualquiera por los grandes momentos que vivió el ‘Tigre’ después de su paso por River Plate, alcanzando la gloria en el Porto, equipo que siempre ha querido a los colombianos.

André Villas-Boas fue uno de los técnicos que disfrutó con Radamel Falcao García en el FC Porto, y además, el estratega y el goleador alzaron el título de la Uefa Europa League gracias a un solitario tanto del colombiano contra el Sporting Braga. Tras el paso del entrenador portugués con mucho éxito por los dragones, probó suerte en el Chelsea.



Durante su estancia en la Premier League, André Villas-Boas soñó con poder llevarse a Radamel Falcao García, pues estaba en su mejor momento. En dicha temporada con el Porto, el samario logró anotar 38 goles y dio siete asistencias en 42 encuentros disputados. Fue clave para títulos locales y la Europa League. Villas-Boas habló para The Telegraph sobre los jugadores que pensaba fichar en el Chelsea, y entre ellos aparecía Falcao.



Sumado a Radamel Falcao García, también pretendieron a Luka Modric, Carlos Tévez y Joao Moutinho, “se nos escapó el acuerdo con Modric al principio de la temporada. Si el trato con Modric no se iba a hacer, había que hacer el trato con Moutinho. Esa era la promesa de Roman en aquel momento. Pero Moutinho llegó a la Premier League años y años después de que yo lo intentara. Pensé que teníamos el acuerdo con Modric hecho y terminó en el Real Madrid la temporada siguiente”.



Luego pasó al problema de los delanteros, “Roman se sintió molesto. Así que, ni Modric, ni Moutinho… Radamel Falcao es otro que estuvo a punto de venir, pero entonces tenías a Didier Drogba que no podía decidir si quería irse o no en enero. Estaba a punto de irse a Shanghai, luego ya no lo está y entonces Marina Granovskaia, la directora del Chelsea, quería a Carlos Tévez y de repente ya no quiso a Tévez”.



Así, Radamel Falcao García llegó al Atlético de Madrid en 2012 donde marcó una historia dulce en Europa con el club colchonero. Llegar a Chelsea se dio en el 2015, pero el jugador samario había perdido mucho su fútbol por recurrentes lesiones que lo hicieron perder protagonismo. Con las redes, solo anotó un tanto en 12 encuentros jugados.