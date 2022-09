No todo es perfecto para Néstor Lorenzo: un periodista lo cuestionó

Nada se le puede reprochar a un combinado nacional que apenas está empezando y sumó sus primeros dos victorias en la era de Néstor Lorenzo. Claro, que hay mucho por mejorar, el primer tiempo contra México, y muchos otros aspectos a tener en cuenta y poner en revisión, siempre aparecerán esos temas cuando el proceso inicia, pero demostró que los goles poco a poco van llegando, y remontó el partido contra una selección mundialista.



Criticada por la labor de Gerardo el 'Tata' Martino cada partido, y aunque tal vez no sea la mejor selección nacional para medirse y ver de qué está hecho Néstor Lorenzo y sus dirigidos, gústele a quien le guste, se trata de una nación que a diferencia de Colombia sí dirá presente en Catar cuando enfrente a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Para estos compromisos, Néstor Lorenzo incluyó a los jugadores que conoce en la nómina titular tanto ante Guatemala como contra México, algo que no gustó en la opinión pública al contar con James Rodríguez y Radamel Falcao García cuando verdaderamente no están en óptimas condiciones.



En el programa de ESPN, ESPN F90, Francisco 'Pacho' Vélez quien conduce el panel, empezó con una editorial polémica para algunos, pues mencionó que James Rodríguez y Radamel Falcao García no están para jugar por su nivel físico, y señaló a Néstor Lorenzo por estas decisiones, "cuando empieza el partido y vemos la nómina de Colombia, para muchos de nosotros, no digo para la mayoría, rondaron los fantasmas", fueron las primeras palabras del periodista.



Continuó diciendo, y referenciando el caso de Radamel Falcao García, "hay que reconocer que Falcao ya no está para la intensidad el juego que se disputa hoy. Es un suplente en el Rayo Vallecano y está más de salida que para iniciar un partido o liderar un nuevo ciclo. Claro que lo respeto, y lo respetamos todos, pero Radamel no está hoy para la Selección".

Posteriormente, señaló a James Rodríguez, que pese a haber marcado un gol en uno de los dos partidos, no debería seguir estando en la convocatoria, "¿acaso pensábamos que haber anotado un gol contra Guatemala y haber retado a la tribuna iba a callar una realidad que es que hace tiempo no compite? Que se ponga a tono en el Olympiacos para que se justifique su llamado a selección y se vuelva competitivo y no ese ritmo lento y cansino frente a un rival que hoy prácticamente lo apretó y no lo dejó jugar. James no está, no está", concluyó sobre el volante.



Tampoco se olvidó de Juan Guillermo Cuadrado, y fue acá donde cuestionó a Néstor Lorenzo, "Lorenzo se reinventó por todas partes en dónde ubicarlo. De interior, de extremo, de lateral un pedacito. De todo. Cuadrado no está. En la Juve juega arropado en la velocidad del equipo, inclusive, que tiene hoy muchos problemas y que no tiene la velocidad colectiva ni la magia que tuvo en otras épocas. Cuadrado no está".



Y razón tiene, pues la 'nueva generación' dejó en claro que tienen que ser tenidos en cuenta por encima de los veteranos. Luis Sinisterra, Jorge Carrascal lo demostraron con esa sociedad, Rafael Santos Borré saliendo del área lo dejó claro, y su asistencia también. Pero Néstor Lorenzo prefiere utilizar, o por lo menos ese fue el mensaje que emitió, a los jugadores que conoce antes de dejarle la responsabilidad a los jóvenes desde el arranque.



De hecho, Francisco Vélez dejó un mensaje para Néstor Lorenzo, "hay otros jugadores que sí están a otro ritmo, sí están a otra velocidad. ¡No sea terco profesor Lorenzo. No más! ¿Hasta dónde la terquedad? ¡No jodas, profesor Lorenzo! Estamos en la evidencia de que esta es la oportunidad de los jóvenes para hacer el cambio generacional. Si los mayores se ponen a tono listo, pero mientras estén en este paupérrimo nivel, ni los exponga ni pierda el tiempo".



Finalmente, mencionó que lo habla por sí solo, pues no todo el mundo puede compartir su opinión. Y concluyó manifestando que, "disfruté ver a Luis Sinisterra a Jorge Carrascal, los movimientos de Rafael Santos Borré. Es que ahí está la renovación del fútbol colombiano". Quedará a la expectativa si en próximas convocatorias Néstor Lorenzo seguirá convocando a James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, o ya es tiempo de utilizar al presente y futuro del combinado nacional que lo demostraron en los dos primeros amistosos de la era Lorenzo.