Falcao y un partido para el olvido en Colombia: ¿el ocaso del Tigre?

Falcao García fue una nota disonante en la Selección Colombia, en la victoria 3-2 contra México, con remontada incluida. Hasta ahí una descripción, nada más.

El hombre en punta que eligió Lorenzo como titular murió de soledad en el área rival, no llegó rematar al arco rival o a intentarlo siquiera con un disparo desviado, según Sofascore apenas llegó a conectar 12 toque de balón y su precisión en el pase fue de solo 71 por ciento. La verdad es que una calificación de 6.5 se antoja generosa a la luz de esos datos.

Falcao vs México Foto: Sofascore para Futbolred

Y sigue siendo pura información, sin llegar al irrespeto de descalificarlo, solo una síntesis de su aporte en el campo que fue nulo, que mucho tuvo que ver en la imposibilidad de hacerle daño a un rival que, con él dentro del campo, ganaba 2-0 casi sin despeinarse.



Lo que abrió el debate después fue que Rafael Santos Borré, su reemplazo, fue todo eso que se esperaba del 'Tigre': movilidad, despliegue físico, entrada y salida del área permanente para arrastrar marca o abrir espacios, exigencia en su primer intento apenas llegando al campo, voracidad... Fue un Radamel Falcao de ataño al que solo le faltó un gol.

​

¿Es el ocaso del goleador histórico en la Selección Colombia? ¿Es un aporte motivador más que futbolístico el que puede hacer a esta altura? ¿Cuál es la razón final de su convocatoria cuando su momento deportivo está tan alejado de sus competidores directos por el puesto en el equipo? Ya lo hablará él mismo porque al final siempre da la cara. Por eso sabrá que no hay mala vibra sino una realidad deportiva difícil que no es nueva y que lo afectó antes en sus clubes y en la tricolor. Nadie le dirá que se vaya jamás. Su sentido común y sus ganas de competir siempre fueron buenos consejeros. Ahora no tendría por qué fallar...