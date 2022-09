La fórmula Sinisterra-Carrascal: la llave de la victoria en Colombia

Néstor Lorenzo en la entrega de la convocatoria, sorprendió con algunos nombres, de los que son llamados a hacer parte del recambio generacional. En el duelo contra Guatemala mostró todo el potencial que pueden aportar hombres como Sinisterra, Carrascal, Durán, Asprilla y Llinás.



El inicio de juego contra México estuvo marcado por la nula producción, errores en salida y problemas defensivos y cero apariciones de los hombres de ataque. La crítica al técnico, desde que empezó el proceso, fue el llamado de hombres como James, Falcao, Ospina y Cuadrado.



Dos goles abajo en el primer tiempo, solo daban a pensar en cómo sería el planteamiento, si Lorenzo enfocaría su trabajo en los cambios o daría respaldo a los experimentados. Cambio total, pues no solo modificó el esquema, sino que dio paso a Carrascal, Sinisterra y Borré.



Sumándole la salida de James y Falcao, se fue Alzate, que no logró encajar cuando hizo el doble cinco con Barrios, ni desprendiéndose por la zona. Bastaron algunos minutos y Colombia tuvo un cambio de actitud, de estilo y de intensidad en el juego. Dinámica y velocidad imprimieron los jugadores del CSKA de Moscú y Leeds.



En el caso del jugador de la Premier League, marcó por partida doble. En los 45 minutos que disputó, tuvo dos remates, los cuales fueron al fondo, con el 100% de efectividad. Además, concretó los nueve pases que realizó, con una calificación de 8.3.



Otro de los que cambió el papel en el campo, fue Jorge Carrascal. Realizó la asistencia al segundo gol de Sinisterra. Tuvo el 100% de precisión en los pases realizados. Pese a no tener remates al arco, ganó seis duelos.



Rafael Santos Borré, pese a tener su recorrido en la tricolor, está entre los considerados ‘jóvenes’ de camino al futuro. Aportó una asistencia, siempre en movimiento, jugando por el centro y lanzándose por una banda. Fuerte en los duelos, disputó seis pelotas y gano cuatro.



Carlos Cuesta disputó todo el compromiso, despejando dos pelotas, realizando tres entradas. Intentó robar cinco pelotas, de las cuales, consiguió cuatro. Tuvo un total de 91% en la precisión de los pases realizados.



Con datos de SofaScore.com