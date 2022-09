Penalti de Díaz y malas noticias: Selección Colombia México, EN VIVO

La Selección Colombia enfrenta a su similar de México en California, Estados Unidos, a las 9:00 p.m. hora colombiana.

Minuto 28- ¡Goooooolllll de México!!! Imperdonable el toque-toque que permitió Colombia, de lado a lado llevaron la pelota hasta que encontraron el pase profundo a Arteaga para vencer a Ospina. En la foto, Alzate en el cierre y Cuadrado corriendo detrás del anotador



Minuto 26- Pedían falta los mexicanos cuando iniciaban el contragolpe y sí parecía que erraba Dávinson... pero el árbitro entendió que no



Minuto 25- Primer pase profundo de James que no logró administrar Alzate



Minuto 20- Primer centro de Cuadrado al área, cabezazo desviado de Díaz



Minuto 18- Se va sacudiendo Colombia de la presión pero sigue sin precisión en los pases



Minuto 14- Díaz, el primero que se acuerda del arco de Ochoa con un remate cruzado que se va por arriba.. no tuvo ayuda el guajiro, todo le tocó a él



Minuto 10- Gran remate de media distancia de Antuna, apenas por encima del arco de Ospina... No hace pie Colombia desde el gol



Minuto 9- Vuelve la presión mexicana, se va desviado el intento pero mete miedo



Minuto 8- No logra sostener la pelota Colombia, corta juego pero pierde rápido la bola... Alzate, un ejemplo



Minuto 5- ¡Gooooolllll de México!!! Cobra fuerte y cruzado Vega, nada que hacer para Ospina



Minuto 3- Nadie le ayudó a Luis Díaz (ni Fabra ni Dávinson la revientan), llegó el guajiro a recuperar una pelota que él perdió pero cometió falta contra Antuna. Penalti para México



RUEDA LA PELOTA



8:56 p.m. Suenan los himnos en el Levi' Stadium



8:00 p.m. Todo está listo para que ruede la pelota en Santa Clara, California (Estados Unidos)



7:50 p.m. El técnico Néstor Lorenzo sorprendió con una alineación muy novedosa, pero que conserva el gran protagonismo que tienen para él los más veteranos. Así jugará Colombia contra México:

🚨 FORMACIÓN



Así va la Selección Colombia para enfrentar a 🇲🇽#TodosSomosColombia 🇨🇴

Así va México:

A buscar un triunfo más en nuestro camino a 🇶🇦, México. 🇲🇽💚👏🏼

El equipo se instaló en el Levi' Stadium con todas las comodidades y un buen número de hinchas acompañando al grupo-

Puro optimismo se respiraba a la salida del hotel de concentración en el grupo: