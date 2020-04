¡San Ancelotti, al rescate! El italiano buscaría a James para Everton

Carlo Ancelotti ha vuelto a aparecer en el panorama de James Rodríguez y, según la prensa española, iría de nuevo a su rescate, para salvarlo de la situación insufrible que vive en el Real Madrid.

La admiración del DT italiano por la magia de la pierna izquierda del colombiano sería de nuevo el factor clave para llevarlo a una nueva aventura, esta vez en la Premier League.



"Se ha filtrado la lista de los jugadores deseados por club y entrenador entre los que destacan los nombres de Gareth Bale y James Rodríguez y a los que acompañan jugadores como Ramsey, compañero del madridista en la selección galesa. El Real Madrid estudiará las posibles ofertas que lleguen por ambos jugadores", afirma este viernes el diario Marca de España, que suma al galés, otro 'varado' en la casa blanca.

👉 Un alivio para el Real Madrid: Ancelotti quiere fichar a Bale y James https://t.co/xzsCBwsTRu por @jfelixdiaz — MARCA (@marca) April 3, 2020

Ancelotti, quien ya llevó a James al Bayern Múnich cuando él era DT, y lo pidió también como refuerzo a su llegada al Napoli, estaría interesado en reforzar su Everton, tras la emergencia generada por el coronavirus covid-19, equipo en el que milita en también jugador de Selección Colombia, Yerry Mina.



Ancelotti, el que sacó lo mejor de James en la inolvidable primera temporada que vivió en el Madrid, cuando solía jugar detrás de la BBC, pensaría en repetir el modelo llevando también a Bale, quien completaría con Richarlison una pareja muy prometedora en el ataque.



De esta manera, se puede inferir que el interés está y eso es más de lo que se decía hace algunas semanas, cuando solo la prensa británica creía en el interés del Everton. Pero ahora deben cuadrar los números.



James tiene contrato hasta 2021 y el Madrid insiste en no cederlo más en préstamo, tras la experiencia con el Bayern, y en transferirlo de manera definitiva por no menos de 40 millones de euros. Eso es bastante para un Everton con aspiraciones pero sin músculo financiero, menos ahora que la pandemia ha mermado los ingresos de la Premier League e incluso la tiene en vilo.



Si se suma un salario por temporada cercano a los 8 millones de euros, la situación se hace más compleja. Claro, se espera que el jugador haga su esfuerzo para salir de un equipo que no lo considera ni en la línea B y rebaje un poco su aspiración, pero lo cierto es que es un salario alto para el promedio del Everton.



Más difícil parece aun parece la empresa de Bale, pues aunque es otro de los jugadores que supo explotar Ancelotti en el Madrid, "el técnico italiano sabe que sacar a Gareth Bale de su refugio madrileño no va a ser sencillo. Acoplado a la vida en la capital de España, ahora parece importarle poco sus reiteradas suplencias de los últimos partidos", afirma Marca. Su salario, de 15 millones de euros, hace casi improbable la movida, aunque en tiempos de crisis todo es posible.