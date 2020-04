En Inglaterra abren la puerta de la Premier a James: ¿quién dijo yo?

El Real Madrid y James Rodríguez avanzan seriamente hacia el divorcio, literalmente todo el mundo lo sabe y lo espera, y al final no es un detalle que pase desapercibido en varias de las ligas más prestigiosas del mundo, entre ellas la Premier League.

Este jueves la prensa británica se refiere al colombiano y al sabio consejo de Carlos 'Pibe' Valderrama, quien ha asegurado en las últimas horas que si dependiera de él hace tiempo se habría ido del equipo 'merengue', que el zurdo es un "crack", que ha demostrado con suficiencia su talento y que podría triunfar en la liga que prefiera.

El diario The Mirror apunta al colombiano para aterrizar en la Premier, aunque no es precisamente generoso en su presentación: "El colombiano ha sido una especie de fracaso desde que firmó con los gigantes de La Liga en 2014 y también luchó para causar una impresión en préstamo en el Bayern de Múnich", dice.



Habla de su fenomenal llegada a la casa blanca desde Mónaco, precedido por la bota de oro y el mejor gol del Mundial 2014, pero baja la euforia rápidamente: "Desde entonces, a pesar de un comienzo prometedor, no ha cumplido con las expectativas, y solo ha marcado un gol en La Liga durante toda la temporada antes de que fuera suspendida". Mentira no es, pero suena algo frío para ser una bienvenida...



Lo cierto es que el citado medio sí haba abiertamente del interés del Arsenal y posiblemente del Everton, descartando veladamente la opción del Wolverhampton que se citó por la influencia allí del super agente Jorge Mendes.



Del equipo de Londres asegura: "Arsenal podría proporcionar competencia para cualquier acuerdo, con el gerente Mikel Arteta conocido por su interés en agregar un toque más creativo a su equipo".



Y sobre los de Liverpool explica: "El entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, es conocido por ser un gran fanático del jugador, y quería llevarlo a Napoli durante su tiempo a cargo del equipo de la Serie A, diciendo en julio: "Estoy muy apegado a James, lo califico muy altamente y ciertamente puede mejorar nuestro equipo". El tema es que hoy, en abril de 2020, no ha dicho ni una palabra...



The Mirror coincide con la prensa española sobre la salida inminente del colombiano del Madrid, por temas deportivos, económicos y hasta de afinidad con el entrenador: "El contrato de Rodríguez expirará al final de la próxima temporada, y según los informes, Madrid está ansioso por venderlo este verano para evitar que se vaya en una transferencia gratuita; el enrenador Zinedine Zidane no ve un futuro para él en el Bernabéu".



Nada nuevo, es verdad, pero es llamativo que sea tan claro el interés de la Premier League que, hasta ahora, sería el destino más probable del zurdo, una vez finalice la accidentada temporada 2020.