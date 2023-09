¿Qué busca Santos Borré con su movida en Bundesliga? Factor Selección

Uno de los más entusiasmados en el cierre del mercado de fichajes era Rafael Santos Borré. Tenía sobradas razones.

Al asegurarse un préstamo desde Eintracht Frankfurt, con una opción de compra, resolvió varios pendientes de un plumazo: salió de un equipo que de tajo lo sacó del panorama y no le había dado minutos en el inicio de la temporada; se mantuvo en la alta competencia que representa la Bundesliga; fue a un equipo que buscaba un número 9 con urgencia, lo que le permite ilusionarse con volver a ser protagonista; chequeó lo que le correspondía para mantenerse en carpeta de la Selección Colombia.



Todo en una firma. Del Werder Bremen salió Niclas Füllkrug y buscan con urgencia un goleador, condición que ofrece el barranquillero siempre que le den opción. Al Eintracht Frankfurt arribó con ese rótulo y sí que lo hizo valer en el título de la Europa League. Pero llegó Kolo Muani y a todos se les olvidó ese aporte.



Vale decir que en este inicio de temporada las cosas han sido inestables: el Bremen cayó goleado 4-0 por Bayern Munich y luego no pudo contra Friburgo (1-0), pero, con Borré en la tribuna, venció 4-0 a Mainz y se reacomodó. Con 3 puntos ocupa el puesto 12 con 3 unidades, una menos que el Frankfurt, que lo dejó ir.



En fin. Ahora la expectativa por sus servicios es grande: “Rafael Santos Borré aporta un alto nivel de calidad. Es un jugador bien entrenado técnicamente, además de un corredor extremadamente fuerte con un estilo de juego intenso. Estoy deseando que consiga su tiempo completo después del parón internacional”, afirmó el DT Ole Werner, quien no contará con su fichaje hasta el 17 de septiembre, contra Heidenheim, pues se sumará a la concentración de Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias.



Y ese es, al final, el Leitmotiv de la decisión de Borré: mantenerse en el radar de Néstor Lorenzo es prioritario, ganar la continuidad que no tiene y que lo hace perder terreno con los Jhon Córdoba o Mateo Casierra que vienen en franca racha goleadora en Rusia y evitar, a toda costa, el riesgo de estar, como Falcao, fuera de la carpeta.

​

Él sabe que si un general de tres soles como el goleador histórico de la selección nacional no tiene el cupo seguro, mucho menos él, con todo y el sacrificio que siempre muestra vestido de amarillo.

​

No quiere seguir perdiendo confianza, haciendo la fila a los 27 años, cuando debería estar explotando su potencial anotador. Ya Frankfurt le cerró la puerta y él no está para esperar a los vaivenes del mercado. Sabe que tiene fútbol para seguir en Europa, que aunque en algún momento las opciones en México y en Brasil fueron cantos de sirena en lo deportivo y lo económico, esa sería la salida fácil y no, su carrera es la prueba de que nunca quiso tomar atajos.



Estará en Werder Bremen, donde puede que sea cabeza de ratón en vez de cola de león. Pero va con todo por la revancha en unad e als cinco grandes ligas europeas. A eso apuesta. En eso se concentra.