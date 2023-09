Cambio confirmado: Santos Borré, urgido de minutos, sale de Frankfurt

Se confirmó. Y el más feliz es él, que necesitaba con urgencia volver a sentirse indispensable y sumar minutos.

Rafael Santos Borré es nuevo jugador del Werder Bremen y pone en pausa su compleja relación con Eintracht Frankfurt.



“El SV Werder Bremen fichó a otro atacante poco antes de que finalizara el periodo de transferencias. Rafael Borré llegará al Weser cedido por el Eintracht Frankfurt hasta el final de la temporada 2023/2024. Ambos clubes llegaron a un acuerdo”, informó el equipo.





“Después de que Niclas (Füllkrug) pasara al Borussia Dortmund teníamos claro que todavía queríamos hacer algo en ataque. Lo logramos con Rafael. Estamos contentos de haberlo conseguido. Por un lado, ya no fue posible incluirlo en la lista de elegibles para el partido de mañana porque el plazo para ello vence el viernes por la tarde y, por otro lado, no estará en Bremen hasta esta noche. Pero mañana estará en el partido y conocerá al equipo y al club antes de partir hacia la selección colombiana el domingo”, aseguró Clemens Fritz, director deportivo del equipo.



Para el colombiano era urgente salir de Eintracht Frankfurt, donde solo jugó 1.714 minutos en 47 partidos entre la Bundesliga, la Champions League, la Copa de Alemania y la Supercopa de Europa. Participó en 7 goles, anotando 3 tantos y realizando 4 asistencias.



Por fortuna para él esa poca continuidad no pasó factura en Selección Colombia, pues está en la convocatoria para las Eliminatorias al Mundial de 2026, pero sabe que no puede seguir dando ventajas frente a otros que lelgan con más ritmo. Ojalá tenga ahora su revancha.