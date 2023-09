A última hora, final feliz: colombianos que cambian de club en Europa

¡Lo lograron! Seguro fueron necesarias más de una plegaria, toda suerte de sacrificios, llamadas y revisiones casi enfermizas al teléfono celular. Pero en las últimas horas del mercado de fichajes lograron sonreír.

Los colombianos que aprovecharon el cierre de la ventana de verano para cambiar de club tuvieron que empelarse a fondo, junto a sus agentes, en busca de una sola cosa: minutos de juego.

Es el caso de Rafael Santos Borré, relegado a la suplencia en Eintracht Frankfurt, y quien sobre la hora logró un préstamo sin opción de compra, cuyo objetivo final es tener rodaje y no salir del radar de la Selección Colombia en el año de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Una promesa, de solo 18 años y con proceso de selecciones juveniles, aprovechó también el último día para concretar su firma: Jhon Solís pasó de Atlético Nacional al Girona de España. Al final, los ibéricos accedieron a subir la oferta a casi 5 millones de euros por el 80 por ciento de los servicios del jugador y la presentación oficial. Se cuestiona su rebeldía para presionar el acuerdo, pero ya firmó así que todo lo demás es anécdota.



Otro que también confirmó su nuevo equipo fue Duván Zapata, quien hace tiempo tenía un ciclo cumplido en Atalanta, pudo haber ido a la Roma con José Mourinho, pero acabó en Torino, un club sin tanto protagonismo pero que requiere un 9 potente como él. Está fuera de la carpeta hace tiempo, unas veces por lesiones y otras porque, como ahora, hay otros atacantes más en forma. Lo suyo será remar duro para volver.

Pero el rey del suspenso en el cierre del mercado de fichajes ha sido, sin duda, Luis Sinisterra. En los últimos minutos el atacante, convocado por Lorenzo a Selección Colombia, confirmó su préstamo del Leeds de segunda división al Bournemouth de la Premier League.



El traspaso incluyó un canje por Jaidon Anthony y terminó siendo favorable para todos: Leeds no podía pagar, tras el descenso, a un jugador costoso como el colombiano, y Bournemouth necesitaba aliviar su plantilla. Ojalá sea esta la revancha tras una última temporada marcada por lesiones.

A message from our newest addition 🗣️ pic.twitter.com/nHE9YU7aIJ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 2, 2023



Uno más, con pasado en Selección pero sin presente, relegado a la suplencia en el Hull City de la Championship, es Óscar Estupiñán. Para él también hubo fortuna pues logró una cesión de un año al Metz de Francia con opción de compra, una oportunidad de oro para volver a llamar la atención de Néstor Lorenzo.



El que no tuvo tanta suerte fue Alfredo Morelos, quien no pudo concretar su paso del Rangers de Escocia al Fenerbahce de Turquía y ahora no tiene claro qué será de su futuro. Resolverlo parece más urgente que la propia selección nacional. ​