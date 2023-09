DT de Werder Bremen, encantado con Borré: ‘Nos aportará calidad’

Rafael Santos Borré fue confirmado hace unas horas en Werder Bremen. El atacante colombiano llega en condición de cedido desde el Frankfurt y seguirá en la Bundesliga.



Ante este pase, el cuadro alemán en voz del entrenador Ole Werner resaltó la importancia del fichaje del colombiano quien tendrá la tarea de reemplazar a Niclas Fullkrug, goleador de la liga alemana la temporada pasada y que partió a Borussia Dortmund.



“Rafael Santos Borré aporta un alto nivel de calidad. Es un jugador bien entrenado técnicamente, además de un corredor extremadamente fuerte con un estilo de juego intenso. Estoy deseando que consiga su tiempo completo después del parón internacional”, mencionó el estratega.

Borré no alcanzó a entrar en la convocatoria para el partido del sábado ante Mainz 05 por lo que el colombiano viajará a Bremen para unirse al equipo y ser presentado, pero su debut será tras las Eliminatorias.



Siendo así, el debut del barranquillero será el próximo 17 de septiembre cuando su nuevo club visite al Heidenheim en una nueva jornada de Bundesliga.



El colombiano también habló con los medios de Werder Bremen y manifestó su alegría por llegar al cuadro alemán.



“Viví al Werder como rival y me sorprendió la pasión con la que abordan los partidos. Conozco al Werder desde pequeño y sé qué grandes jugadores han jugado aquí. Aunque los últimos años no han sido fáciles, el club va por buen camino. Estoy feliz de ser parte de eso en la próxima temporada. No puedo esperar para empezar”.