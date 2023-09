Barcelona cerró el mercado de fichajes con dos bombazos

Ya es una costumbre que Barcelona haga movimientos en el último mercado de fichajes en Europa. Y es que este viernes en el cierre del mismo confirmará la llegada de los portugueses, Joao Félix y Joao Cancelo.



Ambos lusos llegan en condición de cedido desde Manchester City y Atlético de Madrid sin posibilidad de opción de compra por lo que si Barcelona quiere mantener a los dos jugadores deberá negociar en el mercado de 2024.



Joao Félix abandona nuevamente el Atlético de Madrid, equipo donde llegó como una de las grandes estrellas, pero que no pudo encajar en el juego del técnico argentino Diego Simeone.

De hecho, el extremo fue cedido en enero al Chelsea justamente porque no tenía sitio en el once titular de Atlético. No obstante, el club inglés no ejerció la opción de compra y regresó al Atlético donde entrenó todo el verano europeo.



Sin embargo, Félix sabía que en Atlético no tenía sitio por lo que hizo todo lo posible por salir. En su momento, el luso dio una entrevista y aseguró que su sitio era en Barcelona. Desde ese momento, los culés movieron ficha por el jugador.



Por su parte, Joao Cancelo tampoco tenía intención de quedarse en Manchester City. El lateral fue cedido en enero al Bayern, pero al igual que Félix, el club alemán no ejerció la opción de compra por el futbolista.



Desde entonces, Cancelo fue vinculado con Barcelona y al final ese destino se le ha dado.



Vale señalar que ambos llegan en condición de cedido y sin opción de compra para respetar el Fair Play Financiero en la Liga Española, un tema con el que Barcelona ha luchado los últimos dos años.