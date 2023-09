No se salva ni el campeón mundial: lucha en Liga F y amenaza de huelga

Es una batalla constante. Por eso pocos cantaron victoria en Sidney el día de la coronación de España como campeón mundial. Falta tanto por hacer que cuesta hasta ilusionarse.

La Liga F, torneo femenino de España que es ejemplo mundial pues tiene primera, segunda y hasta tercera división, y goza de buen patrocinio, ahora enfrenta dificultades y hasta un amago de huelga.



El diario AS de España confirmó que, igual que el año pasado, la actual edición del campeonato está en duda pues las futbolistas amenazaron con una huelga y si no hay acuerdo sobre el convenio colectivo que se está negociando desde el mes de enero.



Ya se hizo la solicitud al SIMA y el Ministerio de trabajo para una parálisis del inicio del torneo, programado para iniciar este 8 de septiembre, una situación que se vivió el año pasado y que no se pudo solucionar de fondo.

¿Qué piden las jugadoras? "La promoción de esta huelga es resultado del estancamiento en las negociaciones del Convenio Colectivo. Se persigue avanzar en dichas negociaciones, lograr un trato justo y digno para las futbolistas, abordar y reducir la brecha salarial existente", entre otras cuestiones, según los sindicatos.

Así las cosas, se hace complicada la evolución del fútbol en el país que es vigente campeón mundial Sub-17, Sub-20 y de mayores. ¿Qué queda para el resto del mundo? Pues lucha, persistencia, valor. Nadie dijo que sería fácil. Pero aquí el que se cansa, pierde.