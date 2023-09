Cataño habló de todo: final con Nacional, Millonarios y su futuro

Daniel Cataño pasó de ser discutido en Tolima en la final del primer semestre de 2022 ante Nacional a tomarse revancha y ganarle al mismo rival un año después esta vez con la camiseta de Millonarios.



De hecho, el futbolista fue una de las piezas claves del albiazul en el título más importante en su historia en el fútbol colombiano.

“Con mucha alegría por todo lo que había pasado. Tuvo un valor muy especial para mí este título. La celebración fue con mi familia, con el club, porque a los dos días ya emprendíamos un viaje por Sudamericana. Nos marcó muchísimo a todos, hicimos un gran grupo, una gran familia. El poder salir campeones fue el premio para un proceso que llevaba muchos años. Es muy bonito haber hecho parte de esa historia”, mencionó en diálogo con Diario AS.



El volante también mencionó sus sensaciones sobre lo que le dejó la final, su presente en Millonarios y su futuro.



Sobre el duelo ante Nacional comentó: “Sí, claro, fue muy bonito. Yo tenía mucha fe que lo podía conseguir, pero era un partido muy complejo para mí. Sentí muchas cosas. Nosotros sentimos cualquier cantidad de pensamientos, pero que haya sido contra Nacional y poder ganarla, fue algo muy bonito por todo lo que había pasado, por lo que se había especulado en Ibagué”.



De igual manera, habló del final de Jarlan Barrera que le dio el título a Millonarios: “Jarlan es un jugador muy importante, es un crack, lo admiro. Cuando yo boté el penal en Ibagué, él me envió un mensaje de fuerza. A mí me tocó después decirle: ‘manito, ahora me toca mandarte el mensaje, para adelante que no pasa nada, mire yo donde estoy’. Nosotros tratamos de acobijarnos porque le puede pasar a cualquiera”.



Por su parte, habló de los rumores que lo vinculan en el fútbol internacional desde hace unos días.



“Este es nuestro trabajo y nosotros vivimos de esto. Yo estoy feliz en Millonarios, agradecido con Millonarios. Cuando renové faltando casi 4 meses, fácilmente hubiera podido esperar y mirar qué hacía. Me siento feliz, me han acogido muy bien, me abrieron las puertas. Yo estoy muy feliz, pero este es nuestro trabajo y sueño y anhelo algún día jugar en el fútbol internacional. Nunca la he tenido, trabajo para eso, para que mi familia mejore, que el futuro de ellos pueda ser diferente. Hubo acercamiento, no directamente conmigo, con mi representante. Cuando ya sea algo fijo, real, que me digan porque mientras tanto quiero estar enfocado en lo que es Millonarios”, señaló.



Finalmente, se refirió sobre lo ocurrido con el hincha en Ibagué y actualizó el tema: “Tuve el acercamiento con esta persona, se trató, se tenía que llegar a una conciliación, pero no se logró porque había temas de clubes y la administración y alcaldía me habían puesto una demanda… Como teníamos esta cosa por la alcaldía no se concilió. Resulta que este joven me dice que, si no conciliamos, me demanda por lesiones personales y así lo hizo. Luego se hizo el primer llamado y no pude asistir por un partido y en eso está la demanda con esta persona”, aseguró.



“Con la alcaldía nunca se dio nada, nunca me citaron, no me llegó citación. Pedimos los videos de cómo ellos llegaron al camerino, eso no ha trascendido, esperemos que se quede así, eso ya pasó, yo estoy en Millonarios y en Bogotá”, concluyó.