¿Se han vuelto locos? ¡Sí! Oferta casi obscena por Mohamed Salah

El mercado de fichajes es una oportunidad pero también una condena: el que tenga dinero lo romperá todo, lo comprará todo, lo arruinará todo.

Y una buena prueba es lo que pasa con Mohamed Salah, compañero de Luis Díaz en Liverpool de Inglaterra.



La prensa registra con asombro cómo la fijación de los millonarios árabes por atraer a las máximas estrellas mundiales podría llevárselo y dejar al equipo rojo sin su joya.



Ya The Athletic había adelantado en exclusiva que “Liverpool ha rechazado una oferta verbal de la Saudi Pro League para fichar a Mohamed Salah”, cercana a los 150 millones de euros. Pero ahora, según Sky Sports, el club “está dispuesto a llegar a los 200 millones de libras para fichar a Mohamed Salah”.



Serían, en cifras redondas, unos 233 millones de euros que superarían la transferencia de 222 millones de euros de Neymar Jr al PSG desde FC Barcelona. Sería, claramente, el más costoso fichaje de la historia.



The Athletic había contado ya que Al Ittihad, el equipo de Benzema que aspira a quedarse también con Salah, ofrecía en variables hasta 175 millones, pero no se consideró.



“Mohamed Salah no está en venta” tuvo que decir, varias veces, el técnico Jürgen Klopp en las últimas ruedas de prensa: “La posición sigue siendo absolutamente la misma. Así son las cosas. No hay nada más que decir. Que yo sepa, no hay ninguna oferta”, añadió recientemente.



Y de hecho no la hay. Pero hay tiempo para que se presente. De hecho, también según Sky Sports, la oferta económica al jugador sería mareadora y además libre de impuestos. Habrá que esperar a ver si Salah cede y se marcha con sus compañeros Firmino y Henderson. El dinero, al final, todo lo puede.