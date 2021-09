Siga de cerca a los colombianos: imperdible agenda del fin de semana

Poco a poco se acerca la triple jornada de Eliminatorias sudamericanas del mes de octubre y los futbolistas colombianos aprovechan para dar méritos pensando en una futura convocatoria.



Justamente Reinaldo Rueda tendrá que estar muy atento a los partidos del exterior y en FUTBOLRED lo invitamos a que haga lo mismo. Agéndese acá con los duelos de cada cafetero:

Viernes, 24 de septiembre



(Éder Álvarez Banata) Brujas vs Leuven

1:45 p.m.



Gil Vicente vs Porto (Matheus Uribe, Luis Díaz)

3:15 p.m.



Sábado, 25 de septiembre



(Wilmar Barrios) Zenit vs Krylia

(Rafael Santos Borré) Eintracht Frankfurt vs Colonia

8:30 a.m.



(Yerry Mina) Everton vs Norwich

(Jefferson Lerma) Bournemouth vs Luton

Dundee vs Rangers (Alfredo Morelos)

9 a.m.



Inter vs Atalanta (Duván Zapata, Luis Fernando Muriel)

11 a.m.



(Luis Sinisterra) Feyenoord vs NEC

2 p.m.



(Camilo Vargas) Atlas vs León (William Tesillo)

5 p.m.



Central Córdoba vs River Plate (Jorge Carrascal)

6:15 p.m.



(Roger Martínez) América vs Chivas

9 p.m.



(Yimmi Chará) Portland Timbers vs Real Salt Lake

9:30 p.m.

Domingo, 26 de septiembre



(Juan Guillermo Cuadrado) Juventus vs Sampdoria

5:30 a.m.



Arsenal vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

10:30 a.m.



(Jhon Córdoba) Krasnodar vs Sochi

11 a.m.



(Falcao) Rayo Vallecano vs Cádiz

Real Sociedad vs Elche (Johan Mojica, Helibelton Palacios)

11:30 a.m.



(David Ospina) Nápoles vs Cagliari

1:45 p.m.



(Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí) Genk vs Seraing

2 p.m.



Athletico Paranaense vs Gremio (Miguel Ángel Borja, Jaminton Campaz)

4:15 p.m.



(Víctor Cantillo) Corinthians vs Palmeiras

5 p.m.



(Frank Fabra, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Jorman Campuzano) Boca Juniors vs Colón

6:15 p.m.



(Juan Otero) Santos Laguna vs Monterrey (Stefan Medina)

​7:05 p.m.