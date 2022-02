Marzo inicia con mucho fútbol: prográmese con los colombianos

Atentos a lo que será la programación de los colombianos y de los partidos a tener en cuenta en lo que será esta semana, dándole inicio al mes de marzo. Especial atención a la participación de los colombianos en Copa Libertadores, en España con la Copa Del Rey y en Inglaterra con la FA Cup.



Esta es la programación de los colombianos en el exterior y de los clubes en los torneos internacionales en disputa.



Lunes 28 de febrero

España – Liga



Granada vs Cádiz (3:00 p.m.)

Carlos Bacca y Santiago Arias



Italia – Serie A

Atalanta vs Sampdoria (2:50 p.m.)

Luis Muirel y Duván Zapata (lesionado)



Argentina – Liga

Talleres de Córdoba vs Newell’s Old Boys (5:15 p.m.)

Rafael Pérez, Diego Valoyes y Emerson Batalla



Rusia – Liga

Zenit de San Petersburgo vs Rubin Kazan

Wilmar Barrios



Martes 1 de marzo

Catar – Liga



Al Rayyan vs Qatar SC (8:50 a.m.)

James Rodríguez



Copa Libertadores



Fluminense vs Millonarios (7:30 p.m.)

Jhon Arias



Inglaterra – FA Cup



Middlesbrough vs Tottenham (2:55 p.m.)

Dávinson Sánchez



México – Liga



León vs Monterrey (10:00 p.m.)

Andrés Mosquera, William Tesillo, Stiven Barreiro, Omar Fernández, Duván Vergara, Stefan Medina.



Miércoles 2 de marzo

Italia - Copa de Italia

​

Fiorentina vs Juventus (3:00 p.m.)

Juan Guillermo Cuadrado



Inglaterra – FA Cup



Liverpool vs Norwich (3:15 p.m.)

Luis Díaz



Recopa Sudamericana



Palmeiras vs Atlético Paranaense (7:30 p.m.)

Eduard Atuesta



Escocia – Liga



St. Johnstone vs Rangers (2:45 p.m.)

Alfredo Morelos



Jueves 3 de marzo

Copa Libertadores



Atlético Nacional vs Olimpia (7:30 p.m.)

Sergio Otalvaro



España – Copa Del Rey



Real Betis vs Rayo Vallecano (3:00 p.m.)

Radamel Falcao García