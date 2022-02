Futuro de James: Turquía quiere y no puede, ¿y la MLS? Hablan expertos

James Rodríguez, en uno de sus ataques de honestidad, dijo con claridad que se iría ahora mismo de Al Rayyan de Catar. Es más, hasta sabe a dónde quiere ir: a la MLS de Estados Unidos. Abundó en detalles, habló de su hija, se puso abiertamente en la vitrina. Desde Galatasaray de Turquía vino la primera señal, pero ni es sencilla ni parece lo que quisiera el jugador.

Inicialmente, lo de Galatasaray parece la historia del club que quiere y no puede: saben lo benéfico que puede ser una figura tan conocida, porque ya lo probaron con Falcao más allá de cómo terminó la historia, pero si los 5 millones de euros que les costaba el goleador les parecía mucho, ni hablar de los 9,5 que cobraría el creativo.



Por eso es más realista pensar en otra opción, que necesariamente pasaría por una reducción salarial, sea cual sea el destino. Después está la MLS, la liga que al jugador le cierra en todo pues tiene el músculo financiero requerido, no vería con malos ojos un hombre con su reconocimiento y aparte lo mantiene muy claramente en un radar de Selección Colombia. La pregunta es: ¿les interesa un jugador como él, a sus 30 años y ya en el declive de su carrera?



Para el colombiano Óscar Pareja, entrenador de Orlando City y una voz más que autorizada, hubo cambios en los últimos años en la MLS que no son tan optimistas como quisiera el propio zurdo: "La MLS ha evolucionado mucho, el mercado acá es muy distinto al de hace 20 años cuando lo que interesaba era traer jugadores a los que la gente reconociera, ahora la MLS entró en una dinámica muy diferente, con jugadores muchos más jóvenes, ojalá de seleccionados nacionales y que sea esta una opción antes incluso de ir a Europa. En ese sentido el reconocimiento del mundo para la liga cambia también porque jugadores muy jóvenes con ese talento hacen que el nivel competitivo sea mucho mejor", dijo.



Pero James Rodríguez o Neymar Jr, otro que se postuló, no sobran nunca: "Creo que son jugadores muy vigentes todavía, jugadores que todavía tienen mucho fútbol, son protagonistas en sus equipos y en el fútbol mundial. Para la MLS sería maravilloso contar con figuras de ese calibre porque no solo están vigentes sino que cumplen el rol de ser muy conocidos acá. Aún así no trasnochan mucho los nombres ala liga por lo que decía, han ido a buscar perfiles diferentes, muy jóvenes y que apenas arranquen sus carreras y con mucho talento, es lo que priorizan los clubes. Pero a cualquier liga del mundo esos nombres les dan una idea maravillosa. La posibilidad de éxito es indudable", explicó.



En ese mismo sentido Ricardo Mayorga, Periodista FOX_Unanimo Sports, opinó: "La idea es bajar el promedio de edad como lo ha hecho paulatinamente la liga, que nace en 1996 y durante algunos años se mantuvo un status de traer grandes jugadores que quizás no estaban en la mejor edad de competencia, pero tampoco estaban desechados. No se puede mirar por debajo del hombro la llegada de David Beckham que n siquiera se retiró en la MLS sino que fue al Milan o al PSG, igual que Zlatan Ibrahimovic, que está nuevamente jugando en el Milan", dijo.



El propio comisionado de la MLS, Don Garber, dijo claramente que no ve a los veteranos como prioritarios: "No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque han decidido que les gustaría retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”.



"El comisionado, para dar un ejemplo de la intención de quitase el estigma de países que no conocen la MLS, que creen que es la liga de retiro. Creo que no hay nada más equivocado. El promedio de edad de más de 780 jugadores que tiene la liga es muy bajo. Hay jugadores que llegan con mucho nombre y a veces sube el promedio de edad, y en su momento sirven como impacto mediático pero la prueba clara de lo que sucede es la selección nacional de Estados Unidos, que tiene el promedio de edad más joven del planeta, de apenas 23 años. Tiene buena base, que ha salido de la MLS para jugar en el Viejo Continente, pero la idea de la MLS es quitarse ese estigma por eso habló tan fuerte el comisionado", comentó Mayorga.



"Neymar y James sin ponerse de acuerdo pensaron en jugar más adelante en la MLS, como lo ha dicho recientemente Lionel Messi, quisiera estar dos o tres años. Esos jugadores tiene a puerta abierta y son bienvenidas porque suman al impacto mediático y ayudan a subir tanto la capacidad de repercusión de la liga como el nivel de calidad. No hay mal promedio de edad ni de calidad, el nivel de competencia sube, se compite en un área con México y tienen un monopolio pero ahora están muy cerca, son victorias de máximo 1-0 o muy disputadas. Van a tener siempre la puerta abierta, son de otro nivel. No les van a decir que no. Lo que dice el comisionado es que no quiere que piensen en la MLS como la de retiro".



¿Conclusión? No estuvo mal para James ponerse en vitrina pero hay que moderar el discurso del descanso y priorizar el del esfuerzo, el rendimiento, la ambición. Un cambio de estrategia puede abrirle la puerta que él quiere. No falta, es verdad, pero tampoco sobra. Y esa ya es una buena noticia.