Primer triunfo contra M. City: Liverpool impone récord en Copa de Liga

Para rematar la felicidad de Liverpool, un dato estadístico que no es menor: ahora es el equipo más ganador de la Copa de la Liga, la que ahora se conoce como la Carabao Cup, y ha dejado en el camino nada menos que a Manchester City.

Con el triunfo de este domingo contra Chelsea en Wembley, el equipo de Luis Díaz rompe el empate que tenía con el que es su archirrival por el título de la Premier League esta temporada- ¿Una señal? ¡Ojalá!



La corona de este 2022 se suma a las de 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 y 2012.



Así lo celebró la propia competencia y claro, el orgulloso Liverpool:

Así se escuchó el célebre 'You will never walk alone" en la final en Wembley: