¿'Cabalero' Klopp? Razón por la que el jefe de Luis Díaz no usa traje

Lo usual es mirar hacia el banquillo y ver al entrenador con sus mejores trajes. Algunos usan corbata, otros solo elegantes abrigos, pero al final se ha ido dirigiendo todo a ver a los entrenadores con sudadera y enormes chaquetas con logos del club. ¿Cuestión de estilo? No para Jürgen Klopp.

EL alemán no usará traje en el duelo de este domingo, el que decidirá el título contra Chelsea de la Carabao Cup, por un cábala, básicamente.



La última vez que Liverpool disputó la final de este torneo, contra Manchester City en 2016, el alemán se decidió por un elegante traje. Y da la casualidad que tres años antes, cuando fue finalista de la Champions League dirigiendo a Borussia Dortmund, duelo que perdió contra Bayern Múnich, había tomado la misma decisión.



Al DT se lo han preguntado y no le ha dado mayor trascendencia al atuendo, pero es un hecho que este domingo aparecerá de nuevo con sudadera y chaqueta del Liverpool".



“No soy demasiado supersticioso”, dijo en declaraciones citadas por el Liverpool Echo. “No usaré traje, pero no porque sea supersticioso. Estoy bastante seguro de que alguien me dijo antes de la final de la Copa de la Liga que necesitaba usar un traje. Con la Champions League en 2013, sinceramente, es muy tonto, pero alguien me dijo que se esperaba que usara un traje en la línea de banda y luego, cuando vi al primer entrenador a mi lado sin traje, pensé: ‘¿Estás bromeando? Ese fue el momento en que dejé de hacerlo".



Y concluyó: "Podría usar traje de baño mientras ganemos, la gente estará feliz... Si no ganamos será una gran historia. Si lo ganamos, nadie hablará de ello. ¡Sin embargo, no usaré traje de baño! Eso no pasara", dijo sonriente.