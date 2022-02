Final de Carabao Cup con Díaz a bordo: Liverpool vs Chelsea, EN VIVO

Liverpool vs Chelsea, por la final de la Carabao Cup, es el duelo más esperado de la jornada en la Inglaterra.

Minuto 49- Lindo pase de Díaz a Mané pero la adivina Mendy y no puede el senegalés



Minuto 48- ¡Palo! Increíble falla en la área de Liverpool y se ve tan solo Mount para definir que estrella en el poste su intento



Minuto 47- Buscapié de Pulisic que no encontró destino en el área roja



¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!



FINAL DEL PRIMER TIEMPO. A un ritmo vertiginoso se juega la final de la Carabao Cup pero el marcador se mantiene 0-0



Minuto 44- ¡Ahora se salva Liverpool! Jugadón de Chelsea, salida de Kovacic, gran arranque de Pulisic, llegada de Mount y en la puntada final, con arquero vencido, se le va afuera el remate



Minuto 41- Gran remate de Azpilicueta, por suerte para Liverpool muy elevado



Minuto 39- Falta de Azpilicueta a Díaz que mereció amarilla.. pero no hubo



Minuto 38- Tremendo remate de Pulisic que resuelve bien el arquero Kelleher



Minuto 33- Anulada peligrosa salida de Havertz por fuera de lugar



Minuto 30- ¡Se salvó Chelsea! Espectacular Mendy en el mano a mano con Mané, rebote del remate de Keita, jugada que arrancaba Díaz bajándola de pecho por la izquierda



Minuto 26- Tiro de esquina, piden mano en el área de Chelsea... no se revisa



Minuto 21- Se desperdicia en el laboratorio el cobro de Salah



Minuto 20-Falta de Mount a Mané en una salida que se originaba en un control espectacular de Díaz. Lindo tiro libre hacia la derecha



Minuto 17- Tremendo pase le hizo Alexander-Arnold a Mané pero el cabezazo salió desviado. Empieza a despertar el equipo de Klopp, que no encuentra vías libres en férrea zaga de Chelsea



Minuto 15- Lindo mano a mano le gana Díaz a Kanté para desactivar una posible llegada de Chelsea



Minuto 8- Falta de Matip, tiro libre improductivo de Chelsea, que se ve mejor que su rival en el arranque



Minuto 5- Primera opción de gol del partido para Chelsea: gran toque de Azpilicueta a Pulisic y mejor reacción del arquero para evitar la caída



¡RUEDA LA PELOTA EN WEMBLEY!



11:00 a.m. Los equipos hacen sus calentamientos y está todo dispuesto en el estadio De Wembley, el histórico escenario inglés, para conocer al campeón de la llamada Copa de la Liga.



Así lucen los camerinos de los protagonistas:

Inside our dressing room at Wembley 📸#CarabaoCupFinal pic.twitter.com/7shoMRGkHF — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022





El colombiano Luis Díaz ha conseguido convencer al técnico Jürgen Klopp, quien lo ha preferido antes que al recuperado Diogo Jota.



Estos son los titulares del Liverpool:

Here’s our line-up for the #CarabaoCupFinal 🏆🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022

Así llegaba Luis Díaz al escenario de su primera final en suelo británico:

Full focus 🔛



The Reds have arrived for the #CarabaoCupFinal 👋 pic.twitter.com/6kZ3GEg3cx — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022



Estos son los titulares del Chelsea: