Penaltis de infarto y título de Liverpool: Díaz festeja primer título

Un partidazo, como no podía ser de otra manera, acabó en la coronación de Liverpool como campeón de la Carabao Cup, en la definición desde los 11 pasos contra Chelsea.





En los penaltis acertaron todos los cobradores, los de rojo y los de azul en 22 impecables cobros. Hasta que llegó el turno de los porteros y ahí Kelleher no falló y Kepa lo mandó su cobro a la luna. Triste destino porque entró justo para los cobros definitivos. Luis Díaz estuvo ahí, por poco más de 100 minutos en la cancha, como protagonista, en su primera final, plena de felicidad, vestido de rojo. Y cumplió.



A decir verdad fue un primer tiempo mucho más favorable a Chelsea, que tuvo dos méritos para haberse adelantado: las opciones más claras de gol y una seguridad en el medio campo que le permitió cerrar espacios hacia el tridente rival y neutralizarlo.



Chelsea tuvo la primera apenas a los 5 minutos, una salida vertiginosa, gran centro de Azpilicueta a Pulisic y el arquero Kelleher salvó de milagro. Liverpool se estrelló una y otra vez con la férrea marca zonal que plantó Tuchel y hasta los 30 demoró su primera y contundente reacción: Una linda salida liderada por Díaz (bajando con lujo la pelota de pecho) le quedó a Keita para el remate de afuera y en el rebote apareció mané, peroe sta vez fue el portero Mendy el que salvó su arco.



Una más tendría Chelsea, tal vez más clara aún, cuando la cabalgata de Pulisic le quedó a Mount frente al arco, con Kelleher vencido, y le salió afuera el remate. ¡Increíble!



Se salvaría otra vez de pura fortuna el equipo de Klopp en el complemento, cuando se vio tan solo Mount en el pestañeo de los zagueros que acabó enviando afuera el remate. Otra vez lo intentaba a los 57 con Havertz como asistente pero respondía el portero de Liverpool y en la reacción la sacaba de la raya Thiago Silva en uno de los tan conocidos globitos de Salah a la salida del portero.



Y entonces el VAR: a los 68 Matip coronaba un laboratorio en un tiro libre de AleXander-Arnold pero una detallada revisión encontraba un fuera de lugar indirecto de Van Dijk y la fiesta era en vano. Y a los 77 se salvaban los de Klopp y Díaz porque una pérdida suya terminaba en una escapada de Havertz que vencía al portero pero no al juez de línea, quien le marcó el fuera de lugar. ¡Qué alivio!



Y así se fueron los 90, con llegadas y todo el vértigo inglés, incluyendo una opción de Díaz a los 85 que otra salvó Mendy.



Entonces el alargue que marcó la salida del colombiano por Origi, una nueva polémica por el VAR, que castigó un microscópico fuera de lugar de Lukaku en la jugada de gol que pudo sentenciar todo y que Chelsea protestó a rabiar.

Otro fuera de lugar impidió el gol de Havertz ya terminando la prórroga y no hubo tiempo más que para los penaltis definitivos.



La historia fue la que fue, con triunfo de Liverpool y un partidazo para el recuerdo, con muy buenos momentos, un espectáculo en toda su dimensión, que infortunadamente no podía premiar a todos los protagonistas.