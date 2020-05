Frases de Michael Jordan que motivan a Zapata, Muriel y todo Atalanta

Antes de la detención del fútbol a raíz de la pandemia global por el coronavirus, Atalanta se perfilaba como uno de los mejores equipos de Europa en materia ofensiva. 70 goles en Serie A, Copa Italia y Champions League ubican al equipo de Bérgamo en el podio de los más certeros de cara al arco.

Lo anterior surgió partir de un trabajo mancomunado. Por un lado, los delanteros encabezados por Duván Zpata y Luis Fernando Muriel, por otro el maravilloso estratega Gian Piero Gasperini.

En diálogo con medios británicos, el estratega italiano manifestó que su metodología se basa en la lucha: “Durante el entrenamiento, mis jugadores necesitan luchar, aquellos que no están acostumbrados a trabajar duro me asustan”. Así las cosas, su ideal en el campo es que “si no corres en el entrenamiento, entonces no corres durante el partido”.

​Respecto a su estilo de juego, aseguró a ‘The Guardian’ que “la formación no me importa, sino con cuántos jugadores atacas o defiendes. No creo ni nunca creeré en el concepto de esperar a que el oponente cometa un error: creo que debes intentar robar la pelota para atacar”.

​Por último aseveró que le gusta emplear frases de personajes reconocidos para motivar a sus dirigidos. En ese orden de ideas, la última que usó fue de Michale Jordan: “26 veces me han confiado el tiro final y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que tengo éxito”.