Kanté afuera, pero Francia aguarda: un referente podría ir al Mundial

Poca regularidad, ese sería el gran problema y lo que inquietaría a Didier Deschamps, pero un dolor de cabeza se puede solucionar próximamente. La preocupación la generó N’Golo Kanté que se confirmó que no podrá estar en el Mundial por una lesión en sus isquiotibiales. Sin embargo, poco a poco celebran el regreso de un jugador fundamental.

Paul Pogba que regresó a la Juventus no ha podido ser de la partida con el cuadro de Turín. El ‘Pulpo’ culminó su contrato laboral con el Manchester United y volvió al equipo donde fue más feliz en su trayectoria deportiva. Sin embargo, la gran noticia es que, al arribar a Italia, su debut ha tenido que esperar por una lesión que lo sacó de los últimos meses en la Serie A, pero no así del Mundial.



Sin duda alguna, la lesión de N’Golo Kanté fue un sablazo para Didier Deschamps a un mes de que inicie la fiesta mundialista en Catar. Kanté es un hombre de suma confianza por parte del estratega campeón en el 2018 con el combinado nacional y, además, fue una pieza fundamental para alzar ese título después de 20 años de sequía.



Francia tiene que ganarle a esa ‘maldición del campeón’, y pasar la fase de grupos cuando enfrenten a Australia, Túnez y Dinamarca en el Mundial. Para ello, hay nombres fundamentales que pueden ser convocados para Didier Deschamps. Seguramente Kylian Mbappé comandará la lista al igual que Karim Benzema, pero en la medular puede estar la preocupación más grande y una de esas cartas puede ser Paul Pogba quien volverá en los primeros días de noviembre a la expectativa de recibir la convocatoria.



Paul Pogba fue intervenido quirúrgicamente por problemas en los meniscos. Una decisión sabia a la espera del Mundial que podía agilizar su recuperación y que podrá tener final feliz en los primeros días de noviembre a dos semanas de a la cita orbital.



De acuerdo con L’Équipe, Didier Deschamps está a la expectativa de la recuperación de Paul Pogba para que pronto pueda volver a las canchas. El gran problema es la poca regularidad con la que Pogba ha contado en los últimos meses, pero el nivel del volante mixto puede ser fundamental para Deschamps en un momento complicado tras la lesión de N’Golo Kanté.



Así las cosas, en Francia empieza la cuenta regresiva para el regreso de Paul Pogba. El jugador mantuvo en GQ que quiere volver pronto, “me gusta afrontar los retos en el fútbol y en la vida, sean buenos o no, con positividad y siempre con una sonrisa”, agrega, “mi amor por el fútbol y mis ganas de volver a jugar son como un resorte, me motivan todos los días a esforzarme para poder regresar pronto”. Las señales que le llegan al estratega de Francia son positivas, y se convence cada vez más de poder contar con el ex Manchester United.