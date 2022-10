¡Bombazo para la selección Francia! Gran figura se perderá el Mundial

Queda apenas un mes para que las 32 selecciones lancen oficialmente sus convocatorias para el Mundial de Catar en noviembre y diciembre. Sin embargo, los entrenadores empiezan a sufrir el inicio de la cita orbital. Cada vez las opciones se empiezan a reducir por la intensidad y los golpes con los que se desarrolla un partido de 90 minutos.

En Argentina, por ejemplo, las alarmas se prendieron para Lionel Scaloni con las lesiones de Lionel Andrés Messi después de la doble jornada en el parón FIFA, aunque para la alegría del entrenador, parece que el astro podrá volver contra el Olympique de Marsella en la próxima fecha de la Ligue 1, no obstante, Christophe Galtier sabe que no puede arriesgarlo.



Así como Lionel Messi, hay respiros por parte de Lionel Scaloni con el tema de Ángel Di María que sufrió un golpe en el tendón de la corva de la pierna derecha y la Juventus confirmó que estará 20 días parado, por lo cual podría estar en la lista definitiva para el Mundial. La tristeza fue con Paulo Dybala en la Roma que parece que no volverá sino hasta el 2023 por problemas en su muslo izquierdo y salió con llanto.



Sin embargo, Argentina no es la única selección que sufre el desgaste y los efectos de estar todavía en temporada a un mes de disputar el Mundial. Francia también vio las consecuencias con un motorcito y una pieza fundamental en el mediocampo: N’Golo Kanté. El jugador del Chelsea dio la mala noticia.



Hace unos días, se tenía en duda si N’Golo Kanté podía disputar la cita mundialista por una lesión en los isquiotibiales jugando con el Chelsea. No juega desde el 14 de agosto aquejando estos problemas, y se esperaba que pudiera recuperarse antes de noviembre, pero el medio L’Équipe confirmó que es imposible que pueda ser tenido en cuenta por Didier Deschamps.



N’Golo Kanté fue una pieza fundamental para la obtención del Mundial en Rusia 2018, y se perfilaba para serlo también en este cuatro años después con el anhelo de revalidar el título. Infortunadamente, esa lesión en los isquiotibiales del 14 de agosto, lo sacó completamente de lo que resta del 2022 contando Champions, Premier League, y por supuesto, la Copa del Mundo en Catar.



En su medular, Didier Deschamps tendrá que meditar bien los nombres pensando en el mejor revulsivo para cubrir la posición del volante de marca del Chelsea y de 31 años, N’Golo Kanté. El ex Leicester City es una máquina, con poca estatura, es increíble por arriba, como una muralla y un ‘stopper’ completo en el centro del campo. Una bomba y una baja sensible para Deschamps.