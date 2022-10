Estas son las estrellas que son bajas por lesión para Mundial de Qatar

El mundo del fútbol volvió a ser noticia a nivel de selecciones, tras la lesión de N’Golo Kanté, quien fue confirmado como baja tras sufrir en los isquiotibiales y su convocatoria al Mundial de Qatar 2022 quedó descartada, pues los tiempos no dan espera para la recuperación. Estas son algunas de las estrellas que se han bajado de sus países y no estarán en territorio catarí.

Paul Pogba



A N’Golo Kanté se le suma también la ya conocida lesión del jugador de la Juventus, Pogba, quien sufrió una lesión en los meniscos de su rodilla derecha en julio y a pesar de acelerar su recuperación tras una cirugía, no alcanzaría a llegar al Mundial por falta de actividad y tiempos en recuperación.



Georginio Wijnaldum



El volante de Países Bajos que disputó el Mundial 2014 es una de las grandes ausencias que no podrá estar en Qatar 2022. En el mes de agosto, el futbolista de la Roma sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha que lo alejó totalmente de las canchas.



Ronald Araújo y Diego Godín



Uruguay tendrá dos bajas de cara a la cita orbital, pues el defensor del Barcelona, tuvo una lesión en el tendón del aductor largo de la pierna derecha en el mes de septiembre y estará dos meses de baja, por lo que no le alcanzará para llegar.



Igualmente, su compañero y capitán, Diego Godín, tuvo con Vélez Sarfsfield una tendinopatía rotuliana que lo alejó de las canchas, por lo que se encuentra en territorio español haciendo tratamiento.



Paulo Dybala y Musso



Argentina vive un dilema bastante complicado, pues no contará con tres futbolistas para el Mundial de Qatar 2022, donde el atacante estrella de la Roma, Dybala se desgarró y la lesión tendrá entre cuatro y seis semanas. Y aunque no está del todo descartaado, Lionel Scaloni definirá en las próximas horas si alcanza a llegar con lo justo a la cita.



Sin embargo, los que sí se perderán el Mundial de manera fija con Argentina, será el portero Juan Musso. El cancerbero del Atalanta, fue operado operado a fines de septiembre por una fractura con desplazamiento en un pómulo y estará aproximadamente dos meses por fuera de los campos. Igualmente,



Marcos Llorente



A pesar de que en España siguen pendiente de la evolución de Llorente lo cierto es que el madrileño sufrió una rotura fibrilar y tendrá inicialmente entre cuatro y cinco semanas para que se recupere y no estaría en la lista de viajeros por su recuperación justa para la cita orbital.



Jesús Corona



El popular ‘Tecatito’, extremo del Sevilla español, sufrió fractura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo, una lesión que lo alejará por completo y sin opciones de ir con México a Qatar 2022, pues la recuperación es totalmente demorada.