¡Se prenden alarmas en Brasil! Jugador mundialista salió llorando

El Tottenham Hotspurs bajo la dirección técnica de Antonio Conte sigue dulce en la Premier League y en la Champions League también. Luego de sumarse al liderato de su grupo en la Liga de Campeones, y posteriormente, vencer al Everton con Harry Kane y Pierre Holjberg, presionar en la parte alta de la tabla, no todo es alegría para el estratega italiano y sus dirigidos.

A falta de muy pocos días para que arranque el Mundial en Catar, los estrategas deben pensar muy bien cómo organizar sus convocatorias. Tite en Brasil ya había dicho que nadie tiene el puesto asegurado, ni siquiera Neymar Jr, pero sí sonaban jugadores que podían ser llamados, entre ellos, el delantero del Tottenham Hotspurs, Richarlison.



El delantero apodado como la ‘Cacatúa’ es uno de los elementos más importantes de Antonio Conte y de Tite en el combinado nacional. De hecho, en los amistosos contra Ghana y Túnez, Richarlison anotó tres goles en la fecha FIFA, dos a los ghaneses, uno a los tunecinos.



Richarlison es el goleador en el 2022 de la Selección Brasil con siete goles, y aunque nadie tiene su puesto asegurado, Tite no podía no convocar al máximo artillero. No depende del ex Everton, pues quedará a la expectativa su evolución tras un golpe en el sóleo izquierdo.



Todo ocurrió en el complemento en los primeros minutos del segundo capítulo contra el Everton. Richarlison tuvo que abandonar la cancha y cuando lo hizo, casi no podía apoyar el pie en el suelo. Se fue en muletas y con lágrimas. El caso del brasileño no es el único a falta de un mes para el Mundial. Se le suman los de Reece James, N’Golo Kanté y Paulo Dybala en Inglaterra, Francia y Argentina respectivamente.



En conversación con ESPN Brasil, Richarlison mencionó, “es un poco difícil saber qué pasará porque está cerca de una realización, de mi sueño (jugar la Copa del Mundo). Ya he sufrido una lesión así, parecida, pero espero que se pueda curar lo antes posible. La última vez estuve unos dos meses”, infortunadamente, ese tiempo lo dejaría por fuera del Mundial.



Como Paulo Dybala con la Roma, Richarlison demostró la gran preocupación en su cara. Sus ojos rojos por las lágrimas, unas se escondían, otras rodeaban su rostro, y sus muletas que lo acompañaron cuando abandonó el Tottenham Hotspur Stadium. No obstante, no tiene fechas de recuperación, pues agregó, “el lunes me haré exámenes. Me duele hasta caminar. Vamos a esperar. Tengo que estar en mi cabeza todo positivo para poder estar en Catar, me recuperaré”. Para Tite, y para Richarlison, sería una verdadera lástima no tenerlo en la cita mundialista.