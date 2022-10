Duro golpe para Inglaterra: se agudizan problemas previos al Mundial

No son buenas las noticias que llegan en el Chelsea, ni tampoco para algunas selecciones que disputarán el Mundial de Catar 2022. Falta un mes para que empiece la fiesta mundialista en territorio catarí y paulatinamente se empiezan a confirmar bajas en los combinados nacionales. La preocupación está latente en Argentina también con la confirmación de que Paulo Dybala no podrá estar con la albiceleste.

Ángel Di María llegaría justico, y no quieren tampoco que en el Paris Saint-Germain arriesguen a Lionel Andrés Messi que puede estar de vuelta en el clásico francés contra el Olympique de Marsella el domingo 16 de octubre. Seguramente Christophe Galtier lo utilizará, pero no deben correr el riesgo en estos momentos. Para Francia y para el Chelsea se confirmó un duro golpe con la lesión de los isquiotibiales de N’Golo Kanté quien no podrá estar en lo que queda del 2022, contando el Mundial.



Sin embargo, Graham Potter tiene otro dolor de cabeza e igual que otra selección. Se trata de Reece James, lateral derecho que salió lesionado en el último partido del Chelsea contra el AC Milan en la Uefa Champions League. James aqueja dolencias en su rodilla y fue sustituido a los 62 minutos.



Por el golpe sufrido, Reece James consultó a un especialista externo al cuerpo médico del Chelsea y se confirmó lo que Gareth Southgate no quiere oír: ocho semanas por fuera de las canchas, por lo cual, no podrá ser convocado para Inglaterra que enfrentará en la fase de grupos del Mundial de Catar a Irán, Estados Unidos y Gales.



Un fin de año revolucionado por las competencias europeas a la espera de disputar un Mundial que se acerca en noviembre y diciembre. Sería ideal que todas las figuras pudieran estar, pero se confirmó que N’Golo Kanté y Reece James, por coincidencia, dos hombres del Chelsea no podrán estar con Francia ni Inglaterra respectivamente.



Graham Potter comentó que guardaban esperanzas con el dictamen médico de un especialista externo al cuerpo médico del Chelsea, y mencionó que no “se sentía muy mal”, no obstante, ese no muy mal preocupa ahora por la sensible baja de dos meses aproximadamente.



Los dolores de cabeza no acaban para Gareth Southgate, pues el entrenador se mantiene preocupado por otras que pueden también convertirse en bajas, curiosamente, todas en la banda derecha. Se trata de Kyle Walker, quien fue operado de la ingle y Trent Alexander-Arnold por un golpe en su tobillo. Southgate no se ha expresado todavía, pero Graham Potter sí analizó la situación con un claro, “si pasa algo así, se van a llevar una decepción. Son seres humanos y quieren ir”. Estas semanas serán esenciales para pensar en las recuperaciones de Kyle y Trent.